Simona Roose (102) uit Tielt is overleden

Simona Roose is op zaterdag 16 juli overleden in het WZC Deken Darras in Tielt. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 23 juli.

Simona Roose werd in Oedelem geboren op 15 december 1919. Ze groeide op in Oostveld, een gehucht van Oedelem. Ze was gehuwd met André Verhoestraete.

Ze leerden elkaar kennen in het jaar 1940. Na zes jaar samen te zijn stapten ze in het huwelijksbootje. Ze vonden hun thuis in Oostveld en hielden daar een winkel open. André was kleermaker van beroep. Toen het koppel het wat rustiger aan wilde doen verhuisden ze in het jaar 1987 naar een appartement in Tielt.

Behulpzaam

Simona was een heel geliefd persoon. Ze was heel behulpzaam en hielp gepensioneerde mensen waar ze kon. Ze had een warm hart en was sociaal aangelegd. Toen het wat minder goed ging met de gezondheid, trok ze samen met haar man in bij het WZC Deken Darras in Tielt. Haar man André overleed in het jaar 2017.

Simona kende één dochter Ria en Erik Van De Moere was haar schoonzoon. Ze was fiere oma van twee kleinkinderen. Ann Van De Moere en Raj Lucas, Davy Van De Moere en Sophie Vandebuerie. Anjali was haar achterkleinkind en Maryvonne Ghesqueyre was haar metekind.