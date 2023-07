Serene uitvaartplechtigheid voor Jambersboer Joël Martain (84)

In het funerarium Dennis Derveaux werd vandaag tabaksboer Joël Martain begraven. Een 80-tal aanwezigen woonden de plechtigheid bij die een sereen karakter had.

Vooraan zat zoon Marc omringd door enkele familieleden. Toen zijn vader overleed was hij op reis in de Filipijnen en daarom werd de begrafenis uitgesteld tot na zijn thuiskomst. Joël werd wereldberoemd in Vlaanderen door reportagemaker Paul Jambers waardoor hij de naam van Jambersboer opgekleefd kreeg.

Overleden in Menen

De 84-jarige landbouwer verbleef al geruime tijd in enkele woonzorgcentra en in Menen is hij uiteindelijk overleden op 25 juni in Menen. De plechtigheid van Joël, die vroeg zijn vrouw Simonne Strobbe verloor, verliep sereen. De aanwezigen brachten een gepaste groet aan de man. (ZB)