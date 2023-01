Sereen afscheid van Izegemse koersfanaat Danny Verhelle (62) die onverwacht overleed in Calpe

In Uitvaartcentrum Snoeck werd deze middag afscheid genomen van Bosmolenaar Danny Verhelle. Hij overleed op 2 januari in Calpe in Spanje. Het werd een serene dienst met veel foto’s van een altijd goedlachse Danny.

Honderden aanwezigen kwamen zaterdagmiddag een laatste groet brengen aan Danny Verhelle. De 62-jarige koersfanaat stierf op tweede nieuwjaarsdag geheel onverwacht in het Spaanse Calpe. Hij was er op reis met zijn vrouw Marianne Rommel.

De dienst opende toepasselijk met het lied Aan de Meet van Raymond van het Groenewoud. ‘Als je sterft, word je herboren. Ik zal zo blij zijn aan de meet.’ weerklonk terwijl Danny te zien was met zijn koersfiets, een beeld dat alle aanwezigen kennen.

Te vroeg

“Het was veel te vroeg voor de laatste etappe van Danny, maar het lot heeft helaas anders beslist”, zei begrafenisondernemer Marc Snoeck. Het afscheid was doorweven met mooie foto’s waar de grote glimlach van Danny steeds in het oog sprong. Zijn familie was heel belangrijk en ook dat bleek duidelijk in de dienst.

Goede vriend Mario Bulckaert liet een brief voorlezen. De vrienden maakten samen heel wat avonturen mee op en naast de fiets en in wielerploeg Pelaton. Hij dacht met weemoed terug aan de vele fietsreizen en het vele plezier dat ze als kameraden hadden.

Danny laat naast zijn vrouw ook zijn zoon Robin en schoondochter Maaike, en de kleinzonen Louis en Raf na. Zijn mama Rosette Deblauwe en de rest van de familie delen eveneens in het verdriet.