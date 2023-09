School Zonneburcht Waregem in diepe rouw na plots overlijden juf Kathleen (57): “Sterke madam boordevol talenten”

Kathleen Decorte (57) liet dinsdag thuis in de Nieuwe Olm het leven na een noodlottige val. De Waregemse leerkracht werkte bij Bulo Zonneburcht en was erg geliefd bij haar collega’s en de vele kinderen. De school reageert verslagen op het nieuws. “Maandag kwamen we nog ouders en oud-leerlingen tegen die haar een warme knuffel gaven. Kathleen had een heel groot hart. We gaan haar keihard missen”, klinkt het bij collega’s.

Maandagavond zakten duizenden streekgenoten af naar het Waregemse stadscentrum om de voorlaatste avond van de Waregem Koerse Feesten te vieren. Op elk plein en op elk terras genoten vrienden van het gezellige samenzijn, de muziek en de kermis. Rond 23 uur vertrok Kathleen Decorte huiswaarts, naar de Nieuwe Olm op enkele minuten wandelen van de Markt. De 57-jarige leerkracht liet nadien thuis het leven bij een noodlottige val.

Kathleen was de moeder van Emiel en Louis en plusmama van Anton en Baptist. Ze was door haar sociaal engagement geliefd en gekend in Waregem, vooral door haar jaren werk als leerkracht in Zonneburcht, de school voor buitengewoon lager onderwijs in de Sint-Jozefsstraat. Ook daar sloeg het tragische nieuws in als een bom.

De klas van Kathleen

“We zijn in shock, het is onwezenlijk, niet te vatten”, reageert directeur Krist Vynckier. “Ook haar man Chris werkt hier al jaren. Via hem vernam ik het nieuws dinsdagochtend. Hij vroeg me alle collega’s op de hoogte te brengen. Normaal sluit onze school tijdens Waregem Koerse, maar nu besloten we om hier samen de klap te verwerken en elkaar te steunen. Er kwamen ook enkele oud-collega’s naar hier.”

Krist bezoekt samen met leerkrachten Sabine Nachtergaele en Mia Meerschman de klas van Kathleen. “Dit zal altijd haar klas blijven”, klinkt het bij de drie collega’s en goede vrienden. “Het voelt heel irreëel”, vertelt Sabine. “Maandagmiddag zijn we nog samen op stap geweest. Bijna iedereen heeft ze afgelopen weekend nog gezien.” “Ik zag ze zaterdag nog op De Kleinste Steeple in het park”, gaat Mia verder. “Ze was zo trots op haar zonen en kleindochters, daar praatte ze zo graag over.”

“Ze zag de kinderen graag, en zij zagen hun juf enorm graag”

Woensdagavond stond er in Zonneburcht een infomoment op de agenda. “Alle collega’s beslisten om dat te laten doorgaan, in het belang van de kinderen. De leerlingen maken dan kennis met hun klas en leerkracht”, zegt Krist. “Ons schoolteam houdt zich bijzonder sterk, en de ouders gingen tactvol met de situatie om. We hebben een rouwhoek ingericht en enkele kinderen lieten een mooie boodschap of tekening achter.”

Steunbetuigingen

Juf Kathleen stond zo’n 35 jaar voor de klas, telkens bij de jongste leerlingen. “Ze was zeer gedreven”, weten de drie collega’s, die warme herinneringen ophalen aan hun vriendin. “Kathleen was altijd als eerste klaar met de rapporten en klassenraden. Ze klaagde nooit en had weinig negatieve energie.”

Kathleen liet het leven bij een noodlottige val bij haar thuis. © gf

“Het was een sterke madam boordevol talenten. Ze zag de kinderen graag, en zij zagen hun juf enorm graag. Kathleen was erg geliefd. Maandag kwamen we nog ouders en oud-leerlingen tegen, die gaven haar een stevige knuffel. Dat ze zo gewaardeerd werd, merken we aan de vele steunbetuigingen die we persoonlijk en op school ontvangen, en ook online lezen.”

School in Afrika

“Ze was er ook graag bij, hield van sociale bijeenkomsten en van een feestje. Het was een bijzonder aangenaam persoon. We hebben tientallen jaren samengewerkt, maar gingen buiten de uren ook samen op stap. Dat versterkte onze band met elkaar nog meer. We gaan haar keihard missen.”

“Kathleen zette zich ook voor alles in, ze had een zeer groot hart”

“Kathleen zette zich ook voor alles in, ze had een zeer groot hart. Op kerstavond hielp ze op activiteiten voor mensen in kansarmoede. Tijdens de coronacrisis deed ze praktische zaken voor het ziekenhuis. Met Sunshine 4 Kids trok ze samen met Chris en andere collega’s zelfs naar Afrika, om er een school te schilderen. Dat was echt iets voor haar, bovendien reisde ze erg graag.”

Nieuwe passie

Wegens ziekteverlof zou Kathleen deze week nog niet starten in Zonneburcht. “Chris wel. Hij geeft hier halftijds technologische opleiding, en is daarnaast rijinstructeur. Ze zijn hier midden jaren tachtig kort na elkaar gestart. We hopen dat Chris de kracht vindt om door te gaan en zullen hem steeds goed omringen. We zijn er voor elkaar, we hebben een hecht en warm team hier op school.”

Dinsdag vindt de uitvaart in beperkte kring plaats. “Dat wordt een zware dag. We trekken er met zoveel mogelijk collega’s naartoe om een laatste groet aan onze vriendin te brengen, en Chris en de familie te steunen. Enkele leerkrachten blijven op school om de kinderen op te vangen.”

Kathleen had sinds vorig jaar een nieuwe passie. Aan de kunstacademie volgde ze een opleiding glaskunst. “Op haar rouwbrief staat het kunstwerk waar ze aan werkte. Onafgewerkt, net als haar leven, omschrijft de familie het beeld. Dat is een zeer sterke gedachte.”