School Vabi in rouw na plots overlijden Chelsea (17): “Ze had een gouden hart”

De middelbare school Vabi in Roeselare is in rouw nadat leerlinge Chelsea Biebuyck (17) uit Veurne zondagnacht compleet onverwacht overleed aan een hartfalen. Het meisje volgde er dierenzorg en had een bijzonder grote passie voor paarden in het algemeen. Ze vroeg in haar rouwbrief expliciet om de school een schenking te doen voor de verzorging van de dieren. “We zijn zwaar aangeslagen, maar dat Chelsea onze school zo’n warm hart toedraagt schenkt ons troost”, zegt adjunct-directeur Els Degraeve.

Het was voor iedereen een complete shock toen Chelsea Biebuyck uit Veurne, een levenslustige tienermeid van amper 17 jaar, zondagnacht onverwacht overleed aan een hartfalen. Het meisje had geen voorgeschiedenis en was kerngezond. Toen haar ouders maandagochtend haar school opbelden werd ook daar heel aangeslagen gereageerd. Ze liep school in het Vabi in Roeselare.

Passie voor paarden

“Chelsea zit al vier jaar bij ons op school en volgde nu de richting dierenzorg”, zegt adjunct-directeur Els Degraeve, in samenspraak met de ouders. “Ze had een grote passie voor heel wat dieren en voor paarden in het bijzonder. Haar overlijden komt voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Chelsea had de afgelopen weken een knieprobleem en volgde daarom onderwijs via Bednet.

“Dat in plaats van bloemen een schenking voor de verzorging van de dieren gevraagd wordt, doet ons veel deugd”

Ze zei meermaals hoe hard ze niet enkel haar klasgenoten maar ook de dieren miste. Tijdens haar revalidatie kwam ze zelfs naar de opendeurdag zodat ze iedereen nog eens kon terugzien. Chelsea was een levenslustige tiener met het hart op de tong. Daarom kende iedereen haar eigenlijk ook. Ze was bijzonder graag gezien in de school en zal erg gemist worden.”

Schenking aan dieren

Ook omgekeerd had Chelsea heel wat liefde voor haar school. Op de rouwbetuiging van het meisje staat zelfs specifiek vermeld dat er geen bloemen gewenst zijn, maar dat ze ‘een schenking wil voor het onderhoud van de boerderij op de Vabi en de dieren.’ Het raakt de school. “Dat ze dit vraagt en onze school zo’n warm hart toedraagt doet ons veel deugd”, vervolgt Els Degraeve. “Het schenkt ons zelfs troost in deze moeilijke tijden. We weten dat Chelsea heel graag naar de school kwam. Ze zat hier ook al op internaat en kent veel mensen.”

Klas op uitvaart

Ook voor haar klasgenoten kwam haar overlijden hard aan. “De lessen maandag schortten we op. We hebben heel veel gepraat, en herinneringen opgehaald. Iedereen verwerkte dit op zijn eigen manier. Anderen hadden bijvoorbeeld vooral nood aan rust in de groene omgeving van de school. Intussen werken we samen aan een rouwboek met foto’s en brief die voorgelezen zal worden op haar uitvaart. Daar zullen we samen met de klas aanwezig zijn. We willen Chelsea vooral herinneren als iemand met een gouden hart.” (JH)