Schipper stapt uit het leven na fataal ongeval met collega-visser: “Waarom toch? Je was onze kapitein, onze vriend”

Een maand nadat visser Michaël Hubert (23) om het leven kwam bij een ongeval op zee, verliest de bemanning van de 0.51Stormvogel nu ook haar schipper. Dave Orban (37) stapte recent uit het leven. “Waarom toch, Dave? Je was onze kapitein, onze vriend”, reageert een bemanningslid.

Op 19 december sloeg het noodlot toe op de 0.51Stormvogel, op dat moment in Engelse wateren. Na een scheur waren bemanningsleden Ilir Devick en Michael Hubert de netten aan het herstellen toen een veiligheid doormidden brak. Daardoor kwam het gedeelte waaraan de netten vastgemaakt worden naar beneden. De zware klap werd Michael Hubert, vader van twee dochtertjes, fataal. Voor hem kon geen hulp meer baten, hij overleed ter plaatse. Zijn collega Ilir Devick raakte zwaargewond en herstelt momenteel nog altijd in een revalidatiecentrum.

Na het ongeval startte de Engelse politie een onderzoek en ook in België gingen de inspecteurs van de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk aan de slag. “Voor vertrek in België hadden we nog alles gecontroleerd, dat is standaardprocedure. Alles was in orde. We begrijpen niet hoe dit is kunnen gebeuren. We hebben alles gedaan wat we moesten doen, hier kon niemand iets aan doen”, vertelde schipper Dave Orban (37) bij terugkomst.

Schuldgevoel

De jongeman, eveneens vader van twee dochters, voelde zich desalniettemin verantwoordelijk voor het ongeval. “Als schipper draag je de verantwoordelijkheid van je mannen aan boord van je schip. Natuurlijk voel ik mij schuldig”, klonk het. Dat zware gevoel moet de voorbije weken keihard op Dave gewogen hebben, zo erg dat het ondraaglijk werd. Maandagavond werd het lichaam van de schipper gevonden, hij bleek uit het leven gestapt te zijn.

“Waarom toch, Dave? Het was al hard genoeg zo. Je was onze kapitein, onze vriend” – Ilir Devick

Op sociale media reageert de bemanning van de 0.51Stormvogel bijzonder emotioneel op het tweede overlijden binnen hun ploeg. “Dave’tje toch, ik weet dat je het moeilijk had om te verwerken maar het was jouw schuld niet. We waren één team en nu blijven we met niet veel meer over. Waarom toch, Dave? Het was al hard genoeg zo. Je was onze kapitein, onze vriend. Ik ga nooit vergeten wie mijn vriend was. Mogen de engelen over jou waken, we gaan je missen”, reageerde Ilir Devick.

Samen verwerken

Ook bij de eigenaar van de 0.51Stormvogel is het overlijden van hun schipper hard aangekomen. “Dit is geen collega die we verliezen, maar een broer”, klinkt het bij VVC Equipment, de eigenaar van het schip. “En dat geldt voor de hele bemanning. Dat zijn geen collega’s voor elkaar, dat is familie. Als er iemand sterft, zoals met Michael gebeurd is, dan moeten ze dat samen kunnen verwerken. Samen in de kombuis, een koffie drinken, praten met elkaar. Aan boord zijn ze 24 op 24 uren samen, ze delen lief en leed en moeten elkaar blindelings kunnen vertrouwen”, klinkt het.

“De ondervragingen hakten er bij Dave enorm in. Hij had het er enorm moeilijk mee”

Net die gezamenlijke verwerking leek de voorbije weken onmogelijk. “Door het onderzoek dat gevoerd wordt, moest ons schip aan de kade blijven. De bemanning mocht niet uitvaren, zelfs niet aan boord komen. Het schip is verzegeld. De ondervragingen van soms uren aan een stuk wegen enorm op iedereen. Er werd niet voldoende rekening gehouden met de gevoelens van de collega’s. Daar had Dave het enorm moeilijk mee, die ondervragingen hakten er bij hem enorm in. De dienst heet dan wel ‘Welzijn op het Werk’, maar wat met het welzijn van de bemanning zelf? Ook zij hadden wel zorg kunnen gebruiken. In plaats van op zoek te gaan naar een schuldige voor het ongeval, had men onze mensen ook kunnen helpen in hun rouwproces”, klinkt het.

Bij het arbeidsauditoraat loopt inderdaad een onderzoek naar het dodelijke ongeval met Michael Hubert. “Dat is de normale procedure. Als daar een fout gebeurd zou zijn, dan moet ook onderzocht worden of daar iemand verantwoordelijk kan voor worden gesteld. Er is ondertussen ook een technisch deskundige aangesteld om te onderzoeken wat er precies gebeurd is”, bevestigt arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere.