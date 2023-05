Schepen Paul Vanaverbeke liet 25 jaar geleden het leven

Op donderdag 18 mei is het precies 25 jaar geleden dat Paul Vanaverbeke op 52-jarige leeftijd overleed na een zwaar verkeersongeluk. Hij was toen eerste schepen in de gemeente Deerlijk. “Paul was een beetje mijn coach. Hij was heel gedreven, had een enorme dossierkennis en hem stond ongetwijfeld nog een veelbelovende politieke loopbaan te wachten”, stelt Ann Accou, die hem als schepen zou opvolgen.

Paul Vanaverbeke verongelukte ter hoogte van de afrit Ruddervoorde op de A17. In de vooravond van 18 mei 1998 ging hij met zijn wagen van de rijweg af, had hij het ongeluk tegen een muurtje te pletter te vliegen en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het was een zoveelste schok voor Deerlijk. De ambtsperiode 1994-2000 leek wel behekst te zijn, want na schepen Leen Van Namen en Willy Vanhoutte werd ook eerste schepen Paul Vanaverbeke totaal onverwacht weggerukt.

Paul Vanaverbeke was van Kortrijk afkomstig. Hij was licentiaat klassieke filologie en gaf Nederlands, Latijn en Grieks in het Sint-Jozefinstituut in Kortrijk. Hij was er onder meer de grote bezieler van de jaarlijkse reizen naar Griekenland voor de retoricastudenten. Paul was getrouwd met Hilde Bruynooghe en vader van drie kinderen: Pieter, Frank en Marjan. Het gezin woonde in de Houtekietstraat in Sint-Lodewijk. Via het toenmalige ACW (nu Beweging.net) werkte hij zich in korte volop in het gemeenschapsleven in.

Potlood

In 1982 stelde hij zich als vertegenwoordiger voor het ACW kandidaat op de CVP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd meteen schepen binnen de CVP-meerderheid en was vanaf 1994 eerste schepen en bevoegd voor financiën, personeel en informatie. “Paul had een aangeboren talent om zelfs de moeilijkste dossiers helder te ontleden”, blikt ereschepen Ann Accou terug op haar overleden voorganger. “Met de grootste nonchalance worstelde hij zich door ingewikkelde materies. Hij speelde als het ware met het budget en gidste de raad probleemloos door een berg begrotingscijfers. Het waren altijd ‘peanuts’ voor hem…”

“Hoe ik hem herinner? Er zijn zoveel zaken. Zijn auto, een Lada die steevast vol paperassen lag, was er een van. Hij was altijd op weg met een hele hoop papier en tijdens vergaderingen noteerde hij alles met zijn onafscheidelijke potlood. Ook de gom en slijper lagen steevast binnen handbereik… Ik heb van hem ook geleerd dat het belangrijkste pas werd gezegd na afloop van de bijeenkomsten. Vele memorabele uurtjes beleefd in het Torenhof…”

Olifantenvel

“Je kon heel open discussiëren met Paul. Hij stond open voor (harde) kritiek en incasseerde die met de glimlach. ‘Je moet dik vel, olifantenvel, hebben als je aan politiek doet’ heeft hij vaak gezegd… Zijn fenomenale dossierkennis zal me uiteraard bijblijven. En dat in een tijdperk dat er nog niets digitaal bestond. Paul kan een enorme staat van dienst voorleggen. Hij was een van de drijvende krachten achter het verbroederingscomité van de gemeente Deerlijk en Neunkirchen am Brand in Duitsland. Ik herinner mij nog dat er een ruime delegatie van de jumelagegemeente aanwezig was tijdens de begrafenis in de kerk van Sint-Lodewijk.”

“Ook op het vlak van onderwijs heeft hij een grote verdienste. Hij was een echte onderwijskenner en stond mee aan de wieg van de gemeentelijke en de vrije lagere school in het centrum. Paul was zonder meer een aangenaam persoon om mee samen te werken. Een echt leiderstype met een heel eigen aanpak. Zijn overlijden was een groot verlies voor Deerlijk. Deerlijk mag en zal hem niet vergeten. Een erkenning is alvast de straat die zijn naam draagt in Sint-Lodewijk.”