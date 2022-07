Schepen Jacques Goemaere uit Oostrozebeke overlijdt drie weken na zwaar ongeval in Meulebeke

De Oostrozebeekse schepen Jacques Goemaere is bezweken aan zijn verwondingen na een ongeval dat hij drie weken geleden had in de Tieltsteenweg in Meulebeke.

Jacques Goemaere fietste van Tielt naar Meulebeke, maar werd gegrepen door een wagen toen hij om een nog onbekende reden de rijweg overstak. Hij werd toen in kritieke toestand overgebracht naar het AZ Delta in Rumbeke, waar hij vrijdagavond omstreeks 21.30 uur overleed. Al die tijd werd hij in een kunstmatige coma gehouden, maar nu is hij toch bezweken aan zijn verwondingen.

Schepen Jacques Goemare werd geboren op 17 november 1955. Hij was zijn volledige loopbaan leraar aan het Sint-Amandscollege in Kortrijk tot hij er met pensioen ging. Hij is de partner van Caroline Demedts en de papa van Griet en Nele en woonde in de Merelstraat.

Jacques was ook politiek actief. In 2013 werd hij voor de eerste keer schepen, maar na acht maanden haakte hij af om gezondheidsredenen. Hij werd wel weer schepen in deze legislatuur onder burgemeester Luc Derudder. Hij was ook voorzitter van het bijzonder comité, het vroegere OCMW. Jacques Goemare was iemand met een zeer grote dossierkennis. Hij was ook zeer sociaal voelend als volksfiguur uit ACW-middens. Ook in het verenigingsleven was hij zeer actief. Zo trok Jacques Goemare vele jaren mee op kamp met de KSA als kookouder. Hij was ook lid van de KWB en de vroegere kajotters. De schepen was ook een gedreven fietser.

De datum van de plechtige afscheidsdienst is nog niet bekend.

(CLY)