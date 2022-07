Schepen Jacques Goemaere (67) wordt zaterdag begraven, rouwregister in gemeentehuis

Op zaterdag 16 juli om 10 uur vindt de uitvaartdienst plaats in de Sint-Amanduskerk. Nu al is zeker dat de kerk veel te klein zal zijn voor al wie een laatste groet wil brengen aan de geliefde schepen.

Schepen Jacques Goemaere (67) overleed vrijdag in AZ Delta in Rumbeke, waar hij nog enkele weken in een kunstmatige coma werd gehouden na zijn ongeval met de fiets op 16 juni in Meulebeke.

De uitvaartdienst vindt zaterdag 16 juli om 10 uur plaats in de Sint-Amanduskerk, gevolgd door de crematie en bijzetting van de urne in een urnenkelder op de gemeentelijke begraafplaats in de Kalbergstraat.

Rouwregister

Ter nagedachtenis aan Jacques opent het gemeentebestuur van Oostrozebeke een rouwregister. Wie het wil ondertekenen, kan daarvoor terecht in het onthaal van het gemeentehuis. Iedere werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur; op dinsdag tot 18.30 uur.

De bibliotheek, het gemeenschapscentrum OC Mandelroos, de sporthal en de gemeentelijke en OCMW-diensten zijn op zaterdagvoormiddag gesloten.