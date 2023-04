Scheidsrechter Philiep Laevens (62) plots overleden in Roeselare

Philiep Laevens (62) is plots en totaal onverwacht bij hem thuis overleden. Hij was onder meer meer dan dertig jaar actief als scheidsrechter in het Roeselaarse.

Hij groeide op samen met zijn drie broers en één zus in Hooglede. Hij volgde aan het VTI te Roeselare een opleiding tot meubelmaker. Job die hij uitoefende bij de firma Lievens in Gits en Meubar in Aartrijke. Hij kon op 60 jaar op pensioen. Conny Volckaert is zijn partner, Björn en Kevin zijn zijn twee zonen. Björn gehuwd met Tiara Huyghe woont in Hooglede en Kevin met zijn partner Tatjana Parmentier in Rumbeke. Hij is de pépé van Kyenten, Febe, Esmée en Manon.

Philiep was meer dan 30 jaar scheidsrechter bij het Koninklijk Roeselaars Minivoetbal en ook bij het Roeselaars Liefhebbers Verbond. En daarbij was hij een gepassioneerd vinkenliefhebber en trouw lid van de vinkenmaatschappij de Victorievink met standplaats in café De Pelikaan. “Pa heeft mijn broer en ik enorm geholpen bij het bouwen van ons huis, niets was hem teveel”, aldus zijn jongste zoon Kevin.

Hij stond steeds klaar om ons en vele anderen te helpen. Getroffen door een hartaderbreuk is hij bij hem thuis in de Groothofstraat plots en totaal onverwacht overleden.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op dinsdag 18 april in de aula van uitvaartzorg Parmentier. Daarna wordt de urne bijgezet in het urnenveld van de stedelijke begraafplaats te Beveren.

(AD/Uitvaartzorg Parmentier)