Sabine (56) overlijdt één dag voor levensnoodzakelijke hartoperatie: “Haar hart begaf het een dag te vroeg”

Sabine Vanmassenhove (56) is overleden precies één dag voor ze een levensnoodzakelijke hartoperatie onderging. “We waren al in het ziekenhuis. Sabine zou een nieuwe hartklep krijgen en er zou een stuk van haar aorta vervangen worden”, zegt Gino Coghe, Sabines partner en fotograaf voor deze krant.

Sabine, haar partner Gino Coghe en haar kinderen Athina (28) en Demian (27) Dekoninck trokken vorige week woensdag naar het UZ in Leuven voor de hartoperatie die Sabine er ’s anderendaags zou ondergaan. “Het was bij manier van spreken een ‘lijdensweg’ om er te geraken, want op die dag viel de eerste sneeuw. Maar we waren ruim op tijd. Sabine moest zich om 14 uur aanmelden en op dat uur waren we al op haar kamer. Daar liep het helaas al meteen mis”, begint Gino, persfotograaf voor deze krant en al tientallen jaren de partner van Sabine.

“We kwamen in de kamer en mama zei dat ze zich niet goed voelde. Ze ging zitten en begon rare geluiden te maken. Meteen liepen we de gang op om een verpleegkundige te roepen en kort daarna stonden er wel 15 mensen in haar kamer. Wij werden verzocht om buiten te wachten. De dokters hebben mama nog geopereerd, maar het mocht helaas niet zijn”, vervolgen haar kinderen Athina en Demian.

“Wat er precies gebeurd is, weten we nog niet met honderd procent zekerheid. Daarom heeft men gevraagd om een autopsie te doen, wat we uiteraard hebben toegestaan. Het kan misschien in de toekomst iemand anders redden… Maar volgens haar dokter zou de aorta afgescheurd zijn van mama’s hart. Mama zou een dag later een nieuwe hartklep krijgen en er zou een stuk van haar aorta vervangen worden. Eén dag later… Het voelt onwezenlijk.”

Longtransplantatie

Sabine was de laatste weken hard bezig met haar levensnoodzakelijke hartoperatie. “Ze had ervoor gezorgd dat het huis spic en span was, van buiten tot binnen, zodat ze op haar gemak kon revalideren. Ze las helaas ook veel ook op Dr. Google en met het plotse overlijden van Tineke Verhelst laatst in Thailand was ze ook veel bezig. En kijk nu… Tineke wordt een dag later begraven dan Sabine. Heeft de angst waarmee ze al enkele weken rondliep haar parten gespeeld dat laatste moment in het ziekenhuis? We zullen het nooit met zekerheid weten, maar de kans is groot”, vervolgt Gino.

Het was niet de eerste keer dat Sabine een levensnoodzakelijke operatie moest ondergaan. Na een lijdensweg van meer dan drie jaar kreeg ze op 18 mei 2016 twee nieuwe longen. Het was toen vijf voor twaalf, want Sabine kon bijna niets meer zelfstandig en zelfs babbelen was een ondraaglijke last geworden. Ze had nog slechts 11 procent longinhoud. “Het duurde een uur vooraleer ik van de woonkamer boven tot in mijn bed raakte. Ik nam de trap in vier etappes”, vertelde Sabine daarover in onze krant. De problemen van Sabine begonnen enkele jaren eerder. “Het moet 2012, 2013 geweest zijn. Mijn gezondheid ging snel achteruit: ik voelde me steeds minder fit worden en ik vermagerde zienderogen, met een dieptepunt van slechts 36 kg. Na heel veel onderzoeken bij verschillende dokters stelde dokter Van Haecke van het AZ Delta in Torhout in 2014 vast dat ik aan een chronische longaandoening had waarbij de longblaasjes kapotgaan. Hierdoor verliezen de longen hun soepelheid en kracht, waardoor je nauwelijks nog kunt ademen.”

Nieuwe longen krijg je niet zomaar en dat een donororgaan zeer kostbaar is, besefte Sabine maar al te goed. Ze was er zeer dankbaar voor en verzorgde haar lichaam dan ook tot in de puntjes. “Ze leefde volgens de letter van de wet en nam haar pillen zeer stipt in. Ze at niets wat verboden was, zoals preparé en pompelmoes. Ze kookte heel gezond volgens de recepten van Sandra Bekkari en ze ging, net als ik, fietsen met wielertoeristenclub Blijf Jong in Ichtegem. Ze was ook lid van de linedanceclub in dorpshuis De Ster. Om de vier maanden moest ze op controle voor haar longen. Telkens behaalde ze 100 procent. Dat ze met een lekkende hartklep zat, wisten we al lang. Maar zolang alles stabiel bleef, was er geen probleem. Helaas vertelde de vorige controle iets anders. Dat Sabine haar operatie nét niet gehaald heeft, is doodzonde.”

Vrijdag begrafenis

Haar nieuwe longen hebben Sabine een tweede kans gegeven om te leven, maar een derde kans heeft ze helaas niet meer gekregen. “Ze was fantastisch voor ons. We zullen mama herinneren als iemand die er áltijd was voor ons. Ze stond ons bij met raad en daad, had steeds een oplossing klaar”, besluiten haar kinderen. “Ook voor mij was ze een fantastische vrouw. Ze was behulpzaam, sociaal, punctueel… We zouden op zondag 4 februari allebei gevierd worden tijdens het kampioenschap van onze wielertoeristenclub. Een dag waar Sabine zo hard naar uitkeek. Maar het mag helaas niet zijn”, besluit Gino.