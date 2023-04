Ruim maand na overlijden man, neemt Koolskamp nu ook afscheid van Cecile Verhelst

Een maand nadat haar man José Alliet (94) overleed, moet Koolskamp nu ook afscheid nemen van zijn echtgenote Cecile Verhelst (89).

José Alliet overleed op 9 maart. Ruim een maand later is nu ook zijn echtgenote Cecile Verhelst gestorven. Cecile werd geboren in Ardooie op 11 juni 1933 en overleed in het woonzorgcentrum Hardoy op 22 april.

Als stichter van het Davidsfonds was José een zeer gewaardeerd en bekend Koolskampenaar, en ook Cecile genoot enige bekendheid in Koolskamp. In het zakenkantoor-bankinstelling waar ze verantwoordelijk voor was, genoot ze het vertrouwen van de bevolking. Cecile was ook lid van Okra.

Cecile woonde met haar man in de Moskostraat. Na een kort verblijf in het ziekenhuis moest ze noodgedwongen naar het woonzorgcentrum Hardoy. José en Cecile waren de ouders van vier kinderen.

De uitvaartdienst van Cecile vindt plaats in de Sint-Martinuskerk van Koolskamp op zaterdag 29 april om 11 uur. (Uitvaartzorg Denolf)