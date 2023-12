Ruim 600 aanwezigen bij ingetogen afscheid Thomas Desmet

Ruim 600 aanwezigen namen afscheid van Thomas Desmet in de veel te kleine aula van Uitvaartcentrum Uitzicht Kortrijk. Thomas overleed aan pancreaskanker. Hij werd 42 en laat zijn grote liefde Sabrina na en kinderen en Wolf en Lander.

De afscheidsplechtigheid was sereen, ingetogen en rustig. “Tijdens de afscheidsdienst denken we met elkaar terug aan de vreugde, de liefde, het vuur en de magie die Thomas ons tijdens zijn veel te korte leven heeft gebracht als vuurmaker, maestro, vader, echtgenoot, zoon, broer, vriend. Steun en toeverlaat voor velen. “We houden je warme glimlach, je eeuwig enthousiasme, je capaciteit om onmogelijke dromen mogelijk te maken, en je goesting om te leven voor altijd in ons hart. Telkens we vuurwerk aansteken, zullen we aan je denken. Goeie reis Maestro”, luidde het.

Prachtkerel met gouden hart

Thomas was Vuurmeester, bezieler van de Vuurwinkel, Visual FX én Movie FX. “Het afscheid van Thomas komt heel hard aan”, zegt broer Kasper. “Een klap voor ons bedrijf, maar vooral op menselijk vlak is het zwaar. Thomas was een prachtkerel, iemand met een gouden hart. We zullen hem enorm missen.” Thomas was ook de broer van Simon en Korneel.