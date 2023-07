Ruim 500 mensen nemen afscheid van Jonathan (29) in Kortrijk: “Hem herinneren als een leutemaker en harde werker”

Zaterdag werd Jonathan Vancoillie uit Menen ten grave gedragen in de Ichtuskerk in Kortrijk. Naar schatting woonden ruim 500 personen de plechtige en serene afscheidsdienst bij. Jonathan kwam vorige maandag om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Ardooie.

De Ichtuskerk zat afgeladen vol met familieleden, vrienden en kennissen. De afscheidsplechtigheid verliep sober en sereen. “Na een veel te kort leven in goedheid, vreugde en vriendschap is Jonathan plots en onverwacht van ons weggerukt. We hebben verdriet dat er diep inhakt en zijn kapot, maar we gaan het vieren en herdenken dat we jou al die tijd mochten kennen als een liefdevol mens”, luidt het.

Leutemaker en harde werker

De dienst verliep rustig met live zang door onder meer Jonathans broer Aaron. Zus Stefanie verwoordde het eerder al: “De mensen moeten Jonathan herinneren als een leutemaker en harde werker. Ook iemand die iedereen graag zag en altijd voor iedereen ten dienste stond.”

Jonathan was ook graag gezien bij de Carnavalsverenging Confrérie De Witte Koe in Menen. Zij plaatsten dit op sociale media:

Want als je gaat Dan vieren we jou Dan missen we jou Dan herinneren we jou In alles wie jij bent Want als je gaat Dan koesteren we jou Dan houden we jou Dan danken we jou Dat we jou hebben gekend Je bent prachtig, onvervangbaar, een mooier mens hebben we niet gekend …

Jonathan Vancoillie is geboren op 29 november 1993 in Menen en overleed na een tragisch ongeval op 17 juli 2023 in Ardooie. Jonathan is de zoon van Philippe† en Martine Vancoillie-Segers. Hij is de broer van Aaron en Stefanie. Jonathan was medewerker bij Pizzeria El Borsalino, Lakkerij Vergote en Sacrées Soeurs. Na de dienst volgde de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats in Menen. De rouwdienst werd verzorgd door Uitvaartzorg Serrus Menen.