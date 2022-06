Rudolf ‘Rudy’ Rogiers (78) uit Oostkamp overleden na ongeval tijdens fietstochtje met zijn vrouw: “Ze waren elkaars eerste liefde”

De 78-jarige Rudolf ‘Rudy’ Rogiers uit Oostkamp is woensdagavond in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van een fietsongeval eerder op de dag in Torhout. Bij het oversteken van de weg werd Rudolf door een auto gegrepen. Zijn vrouw Maria zag haar man voor zijn leven vechten op straat. “Die fietstochtjes samen na hun pensioen in alle rust. Daar genoten ze enorm van”, zegt schoondochter Katrien.

Het tragische verkeersongeval gebeurde woensdagmiddag toen het koppel, dat al meer dan 50 jaar getrouwd was, zoals vaker genoot van een fietstochtje op een zonovergoten dag. Ondanks hun gevorderde leeftijd keek het koppel niet op een kilometer meer of minder.

Vanuit de Sneppestraat wilden ze de drukke Roeselaarseweg dwarsen. Maria wachtte af tot een bestuurder van een Toyota MR haar passeerde en fietste achter de auto de straat over. Om een onduidelijke reden wou Rudolf daar niet op wachten.

Hij fietste eerst even verder in de Roeselaarseweg en stak dan plots over net op het moment dat diezelfde Toyota passeerde. De man werd opgeschept en kwam met een harde klap op het asfalt neer. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en met de MUG-heli naar het ziekenhuis overgevlogen.

Operatie bracht geen redding

De familie kwam woensdagavond samen in het ziekenhuis in de hoop nog goed nieuws te krijgen. “Toen we aankwamen werd Rudy, want zo noemden we hem altijd, net weggebracht voor een operatie”, zegt schoondochter Katrien, de vrouw van zoon Kris.

Het ongeval gebeurde, toen de fietser de Roeselaarseweg in Torhout probeerde over te steken. © JH

“Toen al gaven ze ons weinig hoop. Rudy was zwaar geraakt aan de hersenen bij de val maar ze wilden toch een operatie proberen. Die zou enkele uren duren. Nadat we nog wat uitleg kregen besloten we toch even huiswaarts te keren.”

“Maar we waren net van de parking afgereden toen ze belden dat Rudy het niet gehaald had. Moest hij het wel gehaald hebben zou hij misschien enkel nog zwaar hulpbehoevend kunnen verder leven. En dat strookt helemaal niet met het leven dat Rudy altijd leidde.”

Elkaars eerste liefde

Rudy en zijn vrouw Maria Blomme waren 57 jaar getrouwd. “Ze waren elkaars eerste en nog steeds grote liefde”, vervolgt Katrien. “Ze hebben altijd samen geboerd en hard gewerkt .Rudy was ook jarenlang voorzitter van de Landelijke Gilde in Veldegem.”

“Op zijn 61ste ging Rudy op verdiend pensioen maar stilzitten was niets voor hen. Thuis onderhielden ze een grote moestuin, tuinierden ze en kweekten ze konijntjes. Fietsen was hun grote passie. Bij mooi weer waren ze vaak weg voor lange tochten. Van de ene plaats naar de ander. Daar iets eten, daar iets drinken.”

“Ze genoten gewoon zo hard van het leven en waren beiden nog in goede gezondheid. Hun leven mocht op die manier zeker nog langer duren maar helaas heeft het niet mogen zijn.”

Voor de familie van Rudy valt het afscheid zwaar. Hij was 57 jaar getrouwd met zijn grote liefde Maria en samen hadden ze vier kinderen: Kris, Katrien, Annemie en Geert. Het koppel had zes kleinkinderen en intussen drie achterkleinkinderen. De uitvaart van Rudy moet nog geregeld worden door de familie.

