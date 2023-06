Rosie (70), hoofdrolspeelster in de ‘beerputmoord’, overleden

Rosie V. (70) uit Oostkamp, die in 1993 werd schuldig bevonden voor de beerputmoord op haar man Roger Kerckaert, is overleden. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Rosie en haar zoon hadden Roger eerst verdoofd met chloroform en hem in de beerput gegooid op hun hoeve in Moerbrugge, een deelgemeente van Oostkamp. Het lichaam van de landbouwer werd pas acht maanden later teruggevonden. De zoon bekend de feiten aan het gerecht, maar Rosie bleef ontkennen. De beerputmoord ging de geschiedenis in als een van de meest ophefmakende assissenprocessen in de jaren negentig.

Bijna 30 jaar geleden op woensdag 30 juni 1993 verdween de 47-jarige landbouwer Roger Kerckaert plots spoorloos. Hij was drie jaar getrouwd met zijn vrouw Marie-Rose ‘Rosie’ V. (toen 40 jaar). Uit haar eerste huwelijk had Rosie twee zonen, maar haar toenmalige echtgenoot overleed aan kanker. ‘s Anderdaags deed Rosie een aangifte bij de politie toen Roger nog altijd niet was opgedoken. Er werd maandenlang naar hem gezocht, maar geen teken van leven. Men gaat er lange tijd vanuit dat de man dood is, maar wat er dan exact gebeurd is, bleef een mysterie.

Kletterende ruzie

Roger Kerckaert, die bijna 30 jaar geleden vermoord werd. © EFO

Tot plots zeven maanden later op 31 januari 1994 Rosie aangehouden wordt. Rosie werd tijdens ondervragingen meermaals betrapt op leugens en tegenstrijdigheden, dus volgens de Brugse onderzoeksrechter Buysse is haar aanhouding gewettigd. Rosie en Roger hadden de laatste maanden voor zijn dood regelmatig ruzie.

Uiteindelijk gaf ze toe dat woensdagochtend 30 juni ze opnieuw kletterende ruzie hadden gehad. De speurders beslissen om de hele boerderij uit te kammen. Wanneer ze op 9 maart 1994, zes weken na de arrestatie van Rosie, de vier grote aalputten in de koeienstal leegpompen, vinden ze het lijk van de boer in een buis, die de aalputten verbindt.

Stiefzoon bekent

Bij het terugvinden van het lichaam komen er nog meer vragen naar boven. “Is hij zelf in de sleuf gekropen en na een paar minuten door de verpestende stank gestikt? Heeft de depressieve boer de hand aan zichzelf geslagen? Of is hij gedood en in de beerput gesleept?” De oudste stiefzoon T. (toen 15 jaar) bekend plots aan de speurders dat hij samen met zijn moeder Roger vermoordde. Hij vertelt hoe hij hem verdoofde met chloroform en dan deed verdwijnen.

“De stiefzoon bekende dat hij zijn moeder hielp om Roger te verdoven en toen verdwijnen, maar trekt iets later alles weer in”

Die verklaring trok de jongeman later weer in, maar toch moet hij twee jaar later voor de jeugdrechter verschijnen als mededader. De jeugdrechter veroordeelde hem tot een instelling in Ruiselede. Maar na beroep gaat de stiefzoon vrijuit omdat hij ondertussen te oud is om voor de jeugdrechter te komen.

Mediaproces

Het assisenproces voor Rosie kon rekenen op heel wat media-aandacht. De Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhout vertegenwoordigde als burgerlijke partij de zussen van Roger. “Rosie was die zielepoot van een vent beu. Haar zoon werd haar instrument en luitenant. Samen deden ze met Roger wat men met jonge katten doet: bedwelmen en verdrinken”, klonk het.

“Rosie en haar stiefzoon deden samen met Roger wat men met jonge katten doet: bedwelmen en verdrinken”

Meester Jef Vermassen uit Lede nam het als tegenpartij op voor Rosie V. Hij geloofde in haar onschuld, wat Rosie zelf ook bleef volhouden. “Ook ik geloof het niet dat een vrouw, die haar man beu is, haar kind misbruikt om haar echtgenoot op te ruimen. Welke moordenaar dumpt er overigens een lijk op het eigen erf? Bovendien heeft Rosie niet geprobeerd om haar alibi waterdicht te maken.”

Terwijl Vermassen ziel en longen uit zijn lijf staat te pleiten, zit meester Van Eeckhaut doodgemoedereerd zijn krant te lezen. Wanneer het assisenhof Rosie naar de gevangenis stuurt, is de advocaat zo gefrustreerd dat hij acht jaar lang weigert nog voor assisen te pleiten. Meester Vermassen heeft het over de droevigste dag van zijn carrière. Maar echte duidelijkheid over de zaak van de beerputmoord komt er nooit.