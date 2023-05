Rose-Anne Deley van bekend schrijnwerkbedrijf overleden

Rose-Anne Deley is op 15 mei op 84-jarige leeftijd overleden in de palliatieve eenheid Ten Oever in Kortrijk. Zij was de echtgenote van wijlen Bernard Vandenbussche die in 2010 overleden is. Zij woonde sinds drie jaar op een flat aan de Dam in Kortrijk en vroeger in de Kortrijksestraat in Heule.

Derde generatie

Rose-Anne is als oudste in een gezin van vijf kinderen geboren in Sint-Eloois-Vijve, waar haar familie een handel in veevoeders had. Zij volgde lager middelbaar in Spes Nostra. Na haar huwelijk woonde ze nog een tijdje in Sint-Eloois-Vijve en kwamen dan in Heule wonen. De familie Vandenbussche had in Heule een schrijnwerkbedrijf die teruggaat tot 1926 en waarvan haar man Bernard vanaf 1968 de derde generatie uitmaakte.

Rose-Anne stond destijds haar man bij met de administratie. Intussen vormt zoon Steven de vierde generatie en is kleinzoon Seppe als vijfde generatie ook al in actief in het bedrijf, gespecialiseerd in schrijnwerkerij en gevelwerken, en nu sinds een vijftal jaar gevestigd in Beveren-Leie. Tot voor een vijftal jaar was Rose-Anne bestuurslid bij Markant (CMBV), ook gewestelijk. In Heule was ze ook actief bij de vroegere Missiefeesten.

Zij was moeder van twee kinderen: Steven (met Sonja Schietgat, Heule) en Gudrun (Heule). Ze had vijf kleinkinderen.

De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 20 mei om 10.30 uur in de Sint-Eutropiuskerk in Heule. (NOM/Begr. Debonné/Sereni)