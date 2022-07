Roger Maene (78) uit Bekegem sterft tijdens het vissen: “Hij heeft tegenslagen gekend maar genoot enorm van het leven”

De 78-jarige Roger Maene uit Bekegem is donderdagavond overleden toen hij in het water belandde tijdens het vissen in Gistel. Roger was een echte volksfiguur en ging al tientallen jaren tot dagelijks vissen. Zijn enige dochter Isabelle denkt met warme herinneringen terug aan haar vader. “Hij heeft tegenslagen gekend maar genoot enorm van het leven. Dat schenkt me veel troost”, zegt ze.

Zoals veel vaker ging Roger donderdagavond vissen in een kreek in de Nieuwlandstraat in Gistel, een van zijn favoriete plaatsen. ’s Middags was hij elders met zijn vissersmaatje bezig maar de vangst lukte niet goed.

“Gisteren had ik meer chance in de kreek, ik ga vanavond terug”, zei Roger tegen zijn vriend. Die kon niet mee gaan en dus ging de krasse senior alleen.

Rond 18.30 uur echter merkten wandelaars langs het water zijn vismateriaal en auto op maar van Roger geen spoor meer. Er werd een grote zoekactie op poten gezet maar een uur later werd de vrees werkelijkheid. Roger werd dood teruggevonden in het water. De man was onwel geworden.

Genoot voor twee

Roger laat een dochter Isabelle (51) na, een kleinkind en twee achterkleinkinderen. “Dat waren echt zijn oogappeltjes”, zegt Isabelle. “Ze zijn 9 maanden en 3 jaar oud. We hebben hen nog niet verteld dat opa er niet meer is. Het is te vroeg. Papa zal enorm gemist worden. Hij was echt een leutemaker, was overal graag bij en een volksfiguur.Vraag iedereen in Bekegem of ze Roger kennen en ze zullen ja knikken. Zeker in de cafés waar hij wel eens zat (lacht).”

“Kijk: papa heeft het eigenlijk niet makkelijk gehad in het leven. Mama kreeg een hersenbloeding toen ze amper 32 jaar was. Tien jaar later in 1987 overleed ze. Sindsdien deed papa alles alleen. Hij heeft een enorme krak gekregen toen en zat een tijdlang diep.”

“Maar opeens pikte hij de draad terug op en hij heeft nog heel schone jaren gehad. Hij genoot zelfs voor twee van het leven: grapjes maken, wat gaan drinken, een voettocht naar Santiago de Compostella, gaan eten met vrienden, biljarten, gaan vissen en bij alles wat er te doen was in Bekegem en ver daarbuiten leute gaan maken. Het is echt een troost dat hij nog voor twee geleefd heeft.”

Elf weken in ziekenhuis door corona

Nochtans kende de man onlangs ook weer flinke tegenslag. Roger liep een flinke coronabesmetting op en verbleef liefst 11 weken lang in het ziekenhuis. Sinds februari was hij terug thuis. “Het heeft aan een zijden draadje gehangen”, zegt Isabelle.

“Maar hij sloeg er zich door. Het was wel moeilijk nadien. Zijn geheugen liet hem vaker in de steek en hij was kortademig. Hij was ook 20 kilo vermagerd. Maar hij zag alles nog goed zitten. Helaas heeft het niet lang meer mogen duren. We vermoeden dat hij tijdens het vissen een trombose of iets aan zijn hart kreeg en in het water viel. Hulp kon niet meer baten.”

Elvis tijdens begrafenis

Op zaterdag 6 augustus om 10 uur wordt er afscheid van Roger genomen in de kerk van Bekegem. Tijdens de plechtigheid zal The King of Rock And Roll, beter gekend als Elvis Presley, meermaals te horen zijn. “Nog een enorme passie van papa”, vervolgt Isabelle.

“In de auto, thuis of op café: elke dag moest papa wel Elvis gehoord hebben. Soms tot vervelends toe als ik mee was in de wagen (lacht). Papa zei altijd: ‘ge moet geen geld uitgeven aan een dure begraving, als ge gospel-liedjes afspeelt van Elvis ben ik al content.’ Wel papa: we zullen je wens inwilligen.” Iedereen die afscheid wil nemen is welkom.

