Roger Egels (93) overlijdt kort na platina huwelijksjubileum

Roger Egels, echtgenoot van Diana Dewitte is geboren in Bissegem op 24 februari 1932 en rustig ingeslapen in Kortrijk op 11 maart 2025 in wzc De Pottelberg.

Roger en Diana leerden elkaar kennen in Café De Wachtzaal op ’t Hoge in Kortrijk. Ze trouwden op 25 februari 1955. Roger is papa van tien kinderen waarvan er nog negen in leven zijn: zeven dochters en twee zonen. Het gezin telt zestien kleinkinderen, zeventien achterkleinkinderen en één achterachterkleinkind op komst. Roger verbleef sinds februari in wzc De Pottelberg en verbleef eerder tien dagen in het ziekenhuis. Hij sleutelde graag aan fietsen en werkte op het einde van zijn loopbaan bij de Groendienst Kortrijk. Hij ging met pensioen in 1978. Roger genoot van familiebezoekjes en tv kijken. Roger en Diana woonden eerst in Moeskroen en daarna in Kortrijk. Het geheim van hun lang huwelijksleven was regelmatig er samen op uit trekken met de brommer en regelmatig een tussenstop houden om er eentje te nuttigen, en bij vrienden en kennissen de weekends doorbrengen en een kaartje leggen.

Roger (93) en Diana (87) kregen op 8 maart in wzc De Pottelberg nog het bezoek van schepen van Seniorenbeleid Stephanie Demeyer (Team Burgemeester) naar aanleiding van hun 70ste huwelijksverjaardag, platina dus.