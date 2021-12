Roeselaarse kinderboekenschrijfster Mieke Goethals (50) overleden na korte ziekte

De Roeselaarse interieurarchitecte en kinderboekenauteur Mieke Goethals is op dinsdag 7 december overleden na een korte strijd tegen kanker. Amper anderhalve week geleden kreeg ze te horen dat ze ziek was.

Op woensdag 1 december deelde Mieke Goethals op Facebook mee dat ze ongeneeslijk ziek was. De zaterdag voordien had ze te horen gekregen dat ze kanker had. Door meerdere uitzaaiingen maakte ze geen enkele kans op herstel.

Ze dankte haar vrienden voor de warmte en nam afscheid. Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel. De honderden reacties toonden hoe geliefd ze was. In haar bericht meldde Mieke dat ze tijdens haar laatste dagen in alle rust wou genieten van haar gezin. Op dinsdagavond 7 december liet de familie weten dat ze overleden was.

Internationaal succes

Mieke Goethals was interieurarchitecte en zaakvoerder van grafisch ontwerpbureau Creamanie in Roeselare. Een aantal jaar geleden begon ze kinderboeken te schrijven. In die verhalen liet ze haar fantasie de vrije loop. Eind augustus bracht ze haar vierde zoekboek voor kinderen uit. Mieke vertelde hoe fantastisch ze het vond dat ze kon blijven spelen door boeken te creëren.

In haar kinderboeken bracht ze maatschappelijke thema’s zoals discriminatie ter sprake. Op die manier wou ze jonge lezertjes belangrijke aspecten van onze samenleving bijbrengen. Als auteur brak ze internationaal door. Haar boeken zijn populair in onder meer Italië, Denemarken en de Verenigde Staten.

Mieke Goethals hoopte op termijn fulltime te kunnen schrijven, zo hoefde ze in de toekomst nooit met pensioen. Ze was getrouwd met Daan en had drie kinderen. (Levi Verbauwhede)