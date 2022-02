Roeselaars coryfee en oud-voorzitter KSK Roeselare Albéric Van Eeckhout (92) overleden: “Hij had vooral een ongelooflijke joie de vivre”

Advocaat en boegbeeld van SK Roeselare Albéric Van Eeckhout is de voorbije nacht overleden in het AZ Delta. De oud-voorzitter was sinds 1957 lid van de club en zetelde dertig jaar in het bestuur van de club. “Hij was iemand die je niet snel zou vergeten, hij was begaan met de mensen en had een innemende persoonlijkheid.”

Het nieuws komt vrij onverwacht voor de familie en vrienden van Albéric ‘Briek’ Van Eeckhout. “Tien dagen geleden werd hij in het ziekenhuis opgenomen met wat op het eerste zicht lichte problemen leken. Hij was nochtans vrij goed de voorbije maanden”, vertelt zoon Antoine. “Door enkele complicaties is hij deze ochtend onverwacht overleden in het AZ Delta.”

Albéric was een gekend persoon in Roeselare. Hij volgde de opleidingen wijsbegeerte en letteren aan het UCL en studeerde in 1953 af als doctor in de rechten aan de KU Leuven. Een jaar later startte Albéric een advocatenkantoor in het centrum van zijn thuisstad. Hij was lid van de raad van de orde en Stafhouder van de Balie te Kortrijk. Daarnaast was hij ook ere-plaatsvervangend Vrederechter van het kanton Izegem.

Geëngageerd

Als advocaat en voorzitter van de voetbalploeg SK Roeselare, nu SK Roeselare-Daisel, kruistte hij veel mensen hun pad. “Mijn vader was zo iemand die bleef hangen nadat je hem leerde kennen, hij had een heel uitgesproken en innemende persoonlijkheid. Hij was begaan met mensen, intelligent en sociaal geëngageerd. Hij had vooral een ongelooflijke ‘joie de vivre’.”

Voetbalploeg SK Roeselare-Daisel herdenkt ‘meester Briek’ als een energieke voorzitter. “Zowel op het Motje als op Schiervelde was hij steeds paraat. Hij had oog voor zowel de eerste ploeg als alle jeugdteams en medewerkers. Als voorzitter wist hij de inzet van alle personen binnen de club enorm te waarderen.”

De begrafenis vindt plaats op vrijdag 25 februari om 11 uur in de Sint-Michielskerk.