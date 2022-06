Rik Bossu op 61-jarige leeftijd overleden: “Verlies Werner nooit te boven gekomen”

Rik Bossu is op zaterdag 28 mei in Brugge op 61-jarige leeftijd overleden.

Rik Bossu groeide op samen met zijn broers Geert en Bart (+) en zijn zus Gerda in de Hogestraat in Hooglede. Hij volgde in het middelbaar de richting wetenschappen-talen. Zag hogere studies niet zitten en ging als onderhoudsman aan de slag bij de spoorwegen. Nadien werd hij treinbegeleider. Door suikerziekte kon hij die job niet verder uitoefenen en werd hij opsteller bij de geneeskundige dienst van de NMBS in Brugge, waar hij ook woonde.

Rik was de vriend van culturele duizendpoot Werner Van Branteghem (+ 28 januari 2020). Burgemeester Kris Declercq trouwde hen enkele dagen voor zijn dood in het ziekenhuis, ze waren toen al een achttal jaren samen. “Na de dood van zijn boezemvriend en echtgenoot Werner had Rik het zeer moeilijk”, zegt zijn broer Geert, eigenlijk is hij dat groot verlies nooit te boven gekomen. Het waren geen twee maar vier handen op één buik. Iedere week reed hij naar het kerkhof in Roeselare om nog even met Werner te praten. Getroffen door een hartstilstand is Rik op de laatste zaterdag van mei overleden.”

De uitvaartdienst vond plaats in de aula van uitvaartzorg Commeyne op woensdag 8 juni. Na de dienst volgde de asuitstrooiing op de stedelijke begraafplaats, Groenestraat.

(AD/Uitvaartzorg Commeyne)