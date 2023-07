Rik (53) uit Oostende trekt met hoge bi het land rond als eerbetoon aan overleden vader: “Vader is mee voor zijn laatste reis”

Met zijn hoge bi behaalde Oostendenaar Rik Vernack enkele jaren geleden een mooie plaats op het Brits kampioenschap en het WK Hillclimb. Momenteel is hij met zijn speciale fiets bezig aan een fietstocht van 340 kilometer als eerbetoon aan zijn overleden vader. “Bij elk monument neem ik een foto van het bidprentje van papa, zo is hij toch een beetje mee”, klinkt het.

De ‘hoge bi’ is een fiets met een groot voorwiel en een klein achterwiel en werd vooral bereden tussen de jaren 1870 en 1890. Rik rijdt er ondertussen al dertig jaar mee rond en neemt zelfs deel aan Belgische Kampioenschappen. Enkele jaren geleden was hij nog in Eastbourne voor het Brits Kampioenschap en het Wereldkampioenschap Hillclimb. Op die laatste haalde hij een podiumplaats.

Kunststedenroute

Dinsdag vertrok de Oostendenaar uit zijn woonplaats om de zogenaamde kunststedenroute te rijden… met zijn hoge bi. Die gaat van Oostende naar Brugge, Damme, Gent en Antwerpen, richting Lier, Mechelen, Leuven en Brussel. Goed voor een totaal van 340 kilometer. Die tocht doet Vernack echter niet zonder reden.

“Vorige week dinsdag ben ik mijn vader verloren op 92-jarige leeftijd”, vertelt Rik. “Zijn overlijden kwam heel plots, ook al was hij 92 jaar. Mijn vader was nog jong van geest en erg levenslustig. Hij zag er ook nog heel goed uit. Niemand had het zien aankomen. Ik zou twee dagen later aan mijn verlof beginnen, maar alles werd door het overlijden van mijn vader omvergegooid. Hij was een goede papa en ik ben dankbaar voor de opvoeding die ik van hem mocht krijgen. Dit jaar waren hij en mama 55 jaar getrouwd.”

Bidprentje

Dinsdag vertrok Rik uiteindelijk voor zijn fietstocht door het land. “Ik heb mijn mama beloofd dat ik het bidprentje van papa zou meenemen”, vervolgt Rik. “Ik zou het nu en dan vooraan op mijn fiets plaatsen en bij een monument langs de route een foto nemen. Op die manier is papa ook een beetje mee op reis.”

Bekaf

Met de hoge bi rijden is een ander paar mouwen in vergelijking met een stadsfiets. “Als ik met mijn stadsfiets van Oostende naar Brugge zou rijden, dan zou ik veel sneller ter plaatse zijn dan met mijn hoge bi. Dinsdag reed ik meteen 130 kilometer en dat is heel veel. Woensdag stonden er maar 55 kilometer op de teller. Ik was bekaf. Met de hoge bi rijden is een avontuur. Daarom noem ik het geen fietstocht, maar eerder een reis met de hoge bi”, aldus Vernack.

Rik hoopt op tijd in Brussel te geraken. “Ik moet ten laatste zondagavond thuis zijn”, duidt de man. “Maandag staat immers de asverstrooiing van mijn vader gepland. Of ik Brussel haal zie ik wel. Het belangrijkste is dat ik papa kon meenemen op zijn laatste reis.”