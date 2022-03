Renea van ‘Het Bloemenhof’ overleden

Renea Vandenborre (88), weduwe van Walter Vandendriessche (+2019), is op 10 maart overleden. Zij woonde op dit moment in Waregem.

Renea is in Deerlijk gekend als uitbaatster van de toenmalige café ‘De Nieuwe Keizer’ in de Harelbekestraat en daarna een kwarteeuw van café ‘Het Bloemenhof’ in de Tulpenlaan.

Een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom was. Haar vlotte omgang en werkkracht maakten haar ‘Bloemenhof’ tot een geliefde pleisterplaats.

Naast veel andere verenigingen vonden de studenten van Moeder Deerlijkse er vele jaren een thuis. Het afscheid heeft plaats in intieme kring. (MVD)