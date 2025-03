Remi Vandeputte overleden, grondlegger en slager van bekende Zonnebeekse slagerij Vandeputte

Op 14 maart overleed op 91 jarige leeftijd slager Remi Vandeputte, in de volksmond ‘Remietje Pitte‘. Hij was de grondlegger van de bekende slagerij Vandeputte.

Remi werd geboren in Izegem op 2 oktober 1933 als zoon van Jules en Esther Vervisch. Vader Jules was beenhouwer en combineerde dat met café “ In de slachter”. Remi was amper 16 maanden toen zijn vader overleed al gevolg van gas tijdens de oorlog. Moeder Esther zette de zaak voort, maar Remi wilde in de voetsporen van zijn vader treden en studeerde voor beenhouwer. Daarna ging hij aan de slag als slagersgast in Deerlijk waar hij elke week met de fiets van Zonnebeke heen reed.

Op 14 november 1956 trad hij in het huwelijk met slagersdochter Christiane Leroy uit Zillebeke en in 1957 namen ze de zaak van moeder Esther over. Het was hard werken. Remi maakte een grote evolutie mee van enkel vers vlees en thuisslachtingen tot bereide vleeswaren en gerechten. Intussen werd in de loop der jaren de zaak verscheidene keren uitgebreid.

Van heinde en verre

Slagerij Vandeputte was gekend van heinde en verre en was uitstekend beklant. Remi had een uitstekende band met zijn klanten en sloeg heel graag een babbeltje. In 1993 namen dochter Mieke en schoonzoon Hein Devos de zaak over en bouwden die om tot Culinair Huis Vandeputte. Begin 2024 werd de zaak overgelaten maar de naam Vandeputte bleef behouden als eerbetoon aan de stichters.

Remi en Christiane werkten gans hun leven zij aan zij en vulden elkaar uitstekend aan. In 2021 vierden ze hun 65 jarig huwelijksjubileum, een blik was voldoende om elkaar te verstaan. Zo lang hij kon, ging Remi nog dagelijks een kijkje nemen in de zaak die eigenlijk zijn levenswerk was. Hij was vooruitstrevend jong van geest en handelen, een familieman die zich steeds heeft weggecijferd voor een beter doel.

Remietje was de papa van Anne Vandeputte en Marc Vandoolaeghe (†), Steven Vandeputte, Mieke Vandeputte en Hein Devos en pépé en peetje Pitte van Sofie en Stijn, Allison, Alysee, Hayley, Stephanie en Christophe, Yenthe, Xenne, Florijn en Celestien, Bert en Daphné, Siebe en Kim. De laatste tijd verzwakte zijn gezondheid en op vrijdagmorgen 14 maart is hij overleden in het bijzijn van zijn naaste familie in het WZC Mater Amabilis in Wervik. De uitvaart zal plaats hebben in beperkte kring in de aula van rouwcentrum Derveaux.