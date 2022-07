Remi Ide (82) overleden: “Hij leerde leven met zijn brandwonden”

Remi Ide is op 82-jarige leeftijd rustig overleden in de palliatieve eenheid Ten Oever in Kortrijk. Hij woonde in de Iepersestraat in Kortrijk en was getrouwd met Marijke Vandendriessche. De man kwam jaren geleden in het nieuws toen hij zichzelf op straat in brand stak. Sindsdien heeft hij een nieuw leven opgebouwd en leerde hij met zijn wonden en verminkt gezicht leven.

Hij werd op 3 december 1939 in Kortrijk geboren en groeide op in Kuurne als oudste van een landbouwersgezin van acht kinderen. Hij had vier broers en drie zussen. Hij was 18 jaar toen zijn moeder overleed en negen maanden later stierf ook zijn vader, zodat hij verantwoordelijk werd voor zijn jongere broers en zussen. Nadien werkte hij als vrachtwagenchauffeur.

Opmerkelijk levensverhaal

Het levensverhaal van Remi Ide is erg opmerkelijk. Hij kwam in 1981 in het nieuws, toen hij zich na de scheiding met zijn eerste echtgenote op 42-jarige leeftijd op paaszondag in Kuurne in wanhoop met benzine overgoot en zichzelf in brand stak. Hij werd met derdegraadswonden naar het ziekenhuis overgebracht, waar de dokters het onmogelijke realiseerden en zijn leven redden.

Een jaar en drie maanden verbleef hij in het ziekenhuis. Daarna heeft hij zich stap voor stap herpakt en ook nog de liefde gevonden bij Marijke. Na het gebeuren heeft hij zelf een vereniging opgericht voor mensen met een beperking.

Voldoening

“Hij heeft daar veel voldoening uitgehaald”, zegt Marijke die visueel gehandicapt is. “Het is bij die vereniging dat we elkaar leerden kennen. Het begon met gewone vriendschap, maar elf jaar later zijn we getrouwd en ik heb er nooit spijt van gehad! We zijn op een speciale datum getrouwd: in 2000 op 29 februari… We konden onze trouwverjaardag wel maar om de vier jaar vieren. Door de zichtbare brandwonden in zijn gezicht werd mijn man natuurlijk nagekeken, maar hij heeft daar leren mee leven, dit waardig gedragen en aanvaard. We vergaten nooit de woorden van de arts die hem erdoor sleurde: “Remi mag aan de buitenkant veranderd zijn, aan de binnenkant blijft hij dezelfde.”

Boek

Nadien heeft Remi Ide zijn ervaringen neergeschreven in het boek Onderschat ons niet en in 1998 in beperkte oplage uitgegeven. Hij heeft ook nog tekenschool gevolgd en geschilderd. Daarna heeft hij zich toegelegd op gezondheid, las boeken over gezond eten en paste een en ander toe, waardoor hij sterk afviel. Samen met zijn vrouw trok hij ook graag naar rommelmarkten. Kort nadat hij zijn 80ste verjaardag had gevierd, begon hij gezondheidsproblemen te krijgen. Hij werd weer beter, maar is dan hervallen.

Het afscheid heeft op vrijdag 15 juli in beperkte kring plaats in het crematorium Uitzicht in Kortrijk, waarna de as uitgestrooid wordt op de begraafplaats Hoog Kortrijk.