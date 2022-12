Regisseur Zeewijdingsprocessie Dany De Wispelaere overleden

Op vrijdag 23 december is thuis in Koolkerke plots Dany De Wispelaere overleden. Dany werd in Brugge geboren op 28 mei 1956 en is 66 jaar oud geworden. Hij was bekend in Brugge en Zeebrugge.

In het Maria Duininstituut heeft hij jarenlang les gegeven in de vakken Nederlands en Engels. Daarnaast was hij nog docent aan de Hogeschool Vives in Brugge.

Dany is jaren lang bezig geweest met toneel en theater. Hij speelde mee in tal van gezelschappen maar was ook meerdere malen actief als regisseur. Dany was een trouwe figurant in stoeten en processies in Brugge. Hij liep in het weekend van 17 en 18 december nog vooraan mee in de Sterrenstoet in Brugge maar was ook een jaarlijkse trouwe figurant in de Heilig Bloedprocessie.

Verder liep hij meer dan 45 jaar mee in de Zeewijdingsprocessie in Zeebrugge. Hij was sinds 2012 regisseur van die processie in Zeebrugge waar ze op zoek moeten gaan naar een nieuwe regisseur.

Heidehuis De Vlinder

Ze zullen Dany missen want de processie was steeds tot in de puntjes voorbereid. Hij stond ook in voor de regie van de openluchtmis bij het Visserskruis in Zeebrugge. Dany was ook actief als vrijwilliger in het Heidehuis de Vlinder voor palliatief werk.

Hij laat een vrouw en twee dochters na. De uitvaart vindt vandaag vrijdag 30 december plaats om 10.30 uur in de Sint-Donaaskerk in Zeebrugge. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan.

(SR)