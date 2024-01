Reconstructie moet klaarheid brengen over dood van mindervalide Robin (25) in bad

De onderzoeksrechter in Kortrijk wil door middel van een reconstructie achterhalen hoe de 25-jarige Robin Neirynck uit Izegem vorig jaar om het leven kwam in zorginstelling De Branding in Kortrijk. “Wij zijn blij dat men dit serieus neemt en willen dat de volledige waarheid aan het licht komt”, zegt de advocaat van Robins ouders.

Het drama voltrok zich vorig jaar op 31 oktober in zorginstelling De Branding in Kortrijk, waar de mindervalide Izegemnaar Robin Neirynck sinds 2021 verbleef. Omdat de jongeman niet zelf in het bad kon stappen, werd hij er zoals steeds met een lift in getild. “Het is de bedoeling dat er in dat geval altijd iemand bij hem blijft, maar wellicht is Robin alleen gelaten en is hij zo verdronken”, vermoedt advocaat Thomas Vandemeulebroucke, die optreedt voor de ouders van Robin.

Sinds de ouders op die noodlottig dag door middel van een telefoontje op de hoogte werden gebracht van het overlijden van hun zoon zitten ze nog met vele vragen. Daarom dienden ze ook klacht in wegens onopzettelijke doodslag. Tegen zorginstelling De Branding, maar ook tegen onbekenden, om alle pistes open te laten.

Het gerecht neemt die klacht bijzonder ernstig en recent raakte bekend dat de onderzoeksrechter besloten heeft om een reconstructie te houden in De Branding. Met de wedersamenstelling willen de speurders achterhalen wat er die dag precies gebeurd is. Op 18 januari komen de onderzoeksrechter, de speurders, het parket en de burgerlijke partijen daarom samen in De Branding, bij het bad waar Robin Neirynck het leven liet. “Wij zijn tevreden dat men dit dossier ernstig neemt en hopen dat de volledige waarheid aan het licht zal komen”, zegt advocaat Thomas Vandemeulebroucke.