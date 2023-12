Rechtbank Veurne in rouw na overlijden trouwe bode Silvère (84): “Een monument van de rechtbank”

De rechtbank van Veurne is in rouw. Silvère Vannecke (84), die bijna 29 jaar lang de kleurrijke en goedlachse bode was in de zalen, is zondag overleden. Amper twee dagen voor zijn overlijden voerde hij zijn job op de zitting vrijdag nog uit. De man was erg geliefd op de rechtbank. “Een monument is van ons heengegaan”, zegt rechter Xavier Stevenaert.

“Ik blijf dit doen tot zolang ik het kan, of tot ik erbij neerval. Onder de mensen komen doet me goed.” Het waren letterlijk de woorden van de 84-jarige Silvère en het is ook zo uitgekomen. De man sliep zondag thuis in maar was amper twee dagen voordien nog even enthousiast als altijd aanwezig als bode op een zitting in de rechtbank van Veurne. Bijna 29 jaar lang oefende hij die job met veel verve uit: in Vlaanderen is dat mogelijks een record.

De brandende lamp

Silvère werkte 21 jaar als BOB’er bij de toenmalige Rijkswacht in Veurne en kwam zo vaak over de vloer in de rechtbank. Zo kreeg hij de smaak te pakken en na zijn pensioen in 1995 begon hij er als bode. Door het gebouw hollen om advocaten te zoeken, kopies nemen, informeren waar het cellentransport blijft of mensen aanmanen eindelijk naar binnen te komen: “Hallo, het is hier dat de lamp brandt!”. Silvère deed het allemaal, met veel plezier en met een smakelijke bulderlach.

Slechts een zitting gemist

“Ik doe dit graag, onder de mensen komen”, vertelde hij in een interview met onze krant vorig jaar. “Het is een zinvolle dagbesteding en ik voel me nuttig. In al die tijd heb ik slechts éénmaal een zitting moeten missen. Dat was in 1999, toen mijn vader stierf en de begrafenis op dezelfde dag als een zitting viel. Toen mijn geliefde vrouw Alice in 2017 overleed (Silvère was met zijn Alice meer dan 50 jaar getrouwd, nvdr) sloeg ik geen zitting over. Het bracht me verstrooiing en ik krijg hier veel respect.”

Monument van de rechtbank

Respect. En dankbaarheid. Dat blijkt uit de vele reacties in de rechtbank na het overlijden van Silvère. “Silvère was een monument van onze rechtbank”, reageert zetelend rechter Xavier Stevenaert. “Hij zal herinnerd worden als een bekwame en behulpzame deurwaarder die steeds de orde kon handhaven. Soms met de nodige strengheid, soms met zijn humor. Hij bleef zijn functie vervullen tot op het einde van zijn leven en dat was ook wat hij wou. Hij zal gemist worden.” Ook uit vele andere reacties blijkt respect. “Silvère zorgde ervoor dat de rechtbank in Veurne een menselijk gelaat kreeg”, reageert een advocaat. (JH)

Silvère was weduwnaar van Alice en laat twee kinderen en twee kleinkinderen na. De uitvaartplechtigheid is op zaterdag 9 december om 13 uur in de aula van uitvaartcentrum Kesteloot in de Koksijdestraat 3 in Veurne.