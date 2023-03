Raoul d’Udekem d’Acoz, oom van koningin Mathilde, overleden

Raoul d’Udekem d’Acoz, de oom van koningin Mathilde, is vrijdag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat heeft burgemeester Kris Poelaert van Herne, de gemeente waar hij woonde, zaterdag bevestigd. De oom van de koningin woonde voordien jarenlang in Ieper. Ook daar zette hij zich in voor de lokale politiek: hij was er 24 jaar gemeenteraadslid voor de CVP.

Raoul D’Udekem d’Acoz werd geboren op 21 april 1935 in Ukkel. Sinds eind de jaren ’90 woonde hij in de gemeente Herne in Vlaams-Brabant. Hij was schepen voor CD&V in Herne van 2001 tot 2007. In 2014 werd kreeg hij de titel ereschepen in de gemeente. In 2014 was hij in Vlaams-Brabant lijsttrekker van de Vlaamse Christen Partij voor de Vlaamse verkiezingen.

“Raoul d’Udekem d’Acoz heeft zich altijd erg ingezet voor de gemeente”, zegt burgemeester Kris Poelaert. “Dat waardeerden we sterk. De eretitel was een blijk van dankbaarheid voor zijn bijdrage aan het positieve beeld van Herne.”

24 jaar gemeenteraadslid

De oom van de koningin woonde voordien jarenlang in Ieper. Ook daar zette hij zich in voor de lokale politiek: hij was er 24 jaar gemeenteraadslid voor de CVP.

Over de uitvaartplechtigheid is nog niets bekend.