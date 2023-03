Raoul d’Udekem d’Acoz, oom en peter van koningin Mathilde, overleden

Graaf Raoul d’Udekem d’Acoz, de oom en peter van koningin Mathilde, is op vrijdag 24 maart op 87-jarige leeftijd thuis overleden. Hij woonde sinds 1999 in Herfelingen, deelgemeente van Herne in Vlaams-Brabant, maar voordien jarenlang in Zillebeke, waar hij verzekeringsmakelaar was en 12 jaar gemeenteraadslid was voor de CVP. Nadien zetelde hij ook nog eens 12 jaar in de Ieperse gemeenteraad.

Raoul D’Udekem d’Acoz werd geboren op 21 april 1935 in Ukkel. Hij was de tweede in het drie kinderen tellende gezin van Charles d’Udekem d’Acoz en Suzanne van Outryve d’Ydewalle. Vader Charles was burgemeester van Proven. Oudste zoon Henri volgde hem op als burgemeester. Baron Henri, advocaat, was de bekendste. Hij werd nadien ook burgemeester van Poperinge en was voorzitter van de West-Vlaamse provincieraad. Toen prins Filip zich verloofde met zijn nicht Mathilde, werd hij prompt tot ‘nonkel Henri’ gebombardeerd. Hij overleed in augustus 2021. Jongste broer Patrick, Mathildes vader, week uit naar de provincie Luxemburg, waar hij in de bosbouw werkte. Hij werd er de laatste burgemeester van Villers-la-Bonne-Eau tot aan de fusies 1977. Hij overleed in 2008.

Verzekeringsmakelaar

Na zijn humaniora in de abdijschool van Zevenkerken trok Raoul naar de Leuvense universiteit maar maakte de studie politieke en sociale wetenschappen niet af. Hij ging eerst als bediende werken bij Picanol en daarna bij Tyber (namaakbont) in Menen. In 1971 richtte hij een eigen verzekeringskantoor op in de Maarschalk Fochlaan in Ieper.

Vijf jaar na zijn huwelijke vestigde hij zich met zijn echtgenote Françoise de Maere d’Aertrycke in de Canadalaan in Zillebeke nabij Hill 62. Ze bouwden er op een geërfd stuk grond van moederszijde, de familie van Outryve d’Ydewalle. Ondanks zijn adellijke afkomst en Franse tongval was hij net als broer Henri Vlaamsvoelend. Hij stichtte in 1971 in Zillebeke de Davidsfondsafdeling De Beke en werd er voorzitter.

Geen burgemeester

Het was naar verluidt de wens van vader d’Udekem dat alle drie zijn zoons burgemeester zouden worden, maar bij Raoul is dat niet gelukt. Hij stapte wel in de politiek en wilde ook wel burgemeester van Zillebeke worden. Hij kwam in 1964 op met een lokale lijst tegen de CVP. Hij werd als enige verkozen. In 1971 was er een eerste fusie met Hollebeke en Voormezele en Raoul kwam toen op met de lijst Welzijn. Hij werd opnieuw verkozen. Na de fusie zetelde hij nog 12 jaar (toch) voor de CVP in de Ieperse gemeenteraad. In 1988 werd hij niet meer herkozen.

Toen hij in 1999 met pensioen ging, verhuisde Raoul naar Herne. Hij nam er meteen ook deel aan de lokale verkiezingen en was er van 2001 tot 2007 CD&V-schepen. In 2014 was hij in Vlaams-Brabant nog lijsttrekker van de VCP (Vlaamse Christen Partij, een afscheuring van CD&V) maar de partij had geen verkozenen.

Couthof

Raoul d’Udekem d’Acoz was vader van drie dochters en een zoon: Ann, Diane, Bernard en Nadine. Zoon Bernard is de enige van de kinderen die in West-Vlaanderen gebleven is. Hij woont op het kasteel Raepenburg in Ruddervoorde. Hij is het die van zijn oom Graaf Henri het Couthof in Proven erfde, maar voorlopig woont daar niemand van de familie. De rouwdienst van Raoul d’Udekem d’Acoz vindt plaats op donderdag 30 maart in de kerk van Edingen.

(NOM)