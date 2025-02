Rallyliefhebber Jackie Vanhove (76) uit Boezinge is overleden: “Het was een plezier om naast hem in de wagen te zitten”

Woensdag overleed op 76-jarige leeftijd Jackie Vanhove. Jackie was alom gekend in Boezinge en tot ver daarbuiten als uitbater van een carrosserie in de dorpskern van het sasdorp. Zijn locatie werd dan ook veelvuldig gebruikt voor allerhande feesten, zoals de nieuwjaarsreceptie van Unizo Boezinge. Maar de locatie was vooral gekend door de vele rallyliefhebbers, die er op woensdagavond steevast afspraak hadden tijdens de shakedown van de Ypres Historic Rally, in het gekende SMS-café.

Jackie was zelf een fervent liefhebber, en kwam meerdere keren aan de start van de rally in zijn dorp. En met succes, want hij slaagde er in om liefst vier keer een plaatsje in de top tien te versieren, altijd aan het stuur van een Opel Ascona. Een van zijn copiloten, Jeannick Breyne, omschrijft Jackie als een immer positieve mens. “Moest hij als jonge gast begonnen zijn met rally rijden, dan had hij zeker van zich laten spreken”, aldus Breyne. “Jackie was een van de eerlijkste mensen die ik kende, altijd dankbaar. Het was een plezier om naast hem in de wagen te zitten en vooral hem als vriend te hebben.”

Jackie Vanhove was de partner van Kathleen Verhaeghe. Er wordt in intieme kring afscheid genomen. Rouwbetuigingen kunnen altijd gebeuren via de website van uitvaartzorg Leo Ieper. (DT)