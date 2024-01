Radiomaker en muziekjournalist John Bollenberg uit Brugge overleden

Bij hem thuis in Sint-Andries bij Brugge is voormalig radio- en televisiemaker, entertainer en muziekjournalist John ‘BoBo’ Bollenberg (66) overleden. Het overlijden, op 10 januari, kwam onverwacht. “Hij zal door veel mensen enorm gemist worden”, laten zijn drie kinderen weten.

John Bollenberg werd geboren op 24 mei 1957 in Oostende. Na zijn studies bouwde hij een mooie loopbaan uit bij elektriciteitsmaatschappij Electrabel. Maar zijn grote passies bleven zijn hele leven lang muziek – vooral rockmuziek – radiomaken en muziekjournalistiek.

Bollenberg begon al in zijn tienerjaren voor diverse gespecialiseerde publicaties artikelen en recensies te schrijven over rockmuziek, vooral dan over de zogenaamde progressieve rock. Bladen waarvoor hij schreef waren onder andere iOpages, Aloha, Rif Raf en Progression. De man was ook een radiopionier die in 1981 een van de eerste DJ’s van Radio Kompas was, toen onder zijn radionaam Ricky John.

Later gebruikte hij BoBo als radionaam en hij was ook nog actief bij onder andere radio Noordzee, Radio Andromeda, Radio Extra Gold en Rock FM. Bollenberg presenteerde ook nog het programma On the Rocks bij Ment TV, de zender die zich later omvormde tot een platform voor Nederlandstalige muziek, vooral in het schlagergenre. Bij dat programma mocht hij zowel Vlaamse rockartiesten, alsook enkele buitenlandse groten interviewen.

Netwerk

De man stond ook bekend voor zijn enorm groot en waardevol netwerk in de muziekwereld en kende veel grote muzikanten persoonlijk. Daarnaast genoot hij ook bekendheid als concertorganisator, zoals van het Symforce festival in het Nederlandse Tilburg. Het waren zijn kinderen die het nieuws van het overlijden bekend maakten via zijn facebookprofiel.

“Papa wou echt iets betekenen in de muziekwereld en zijn voetspoor nalaten”

“Onze papa zal enorm worden gemist. Papa wou echt iets betekenen in de muziekwereld en zijn voetspoor nalaten. Pas op latere leeftijd is hij zich meer beginnen profileren als familieman, vooral door de komst van zijn kleinkinderen”, laat zijn dochter Lauren Fay ook namens haar broer en zus weten.

“Die hebben hem een pak rustiger gemaakt en volgens mij ook het besef gegeven dat er meer in het leven was dan enkel muziek. Papa was jong van geest, maar voelde zich vaak ook wel onbegrepen. Hij had wel een groot hart voor iedereen rondom hem. Papa zette zich ook in voor het Berrefonds en voor ‘boven de wolken’ na het verlies van één van zijn vijf kleinkinderen.”

John Bollenberg laat drie kinderen na en had ook vijf kleinkinderen.