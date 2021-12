Raadslid Hilde Despiegelaere verliest strijd tegen kanker

Gemeenteraadslid Hilde Despiegelaere (56) uit Snellegem is vorige week donderdagavond overleden. Gisteren werd er van haar afscheid genomen in de Sint-Eligiuskerk. Hilde vocht al vijf jaar tegen kanker, maar bleef optimistisch en was tot op het laatst actief in de gemeenteraad en in het sociale leven.

Hilde Despiegelaere was afkomstig uit Waardamme bij Oostkamp. In 1986 kwam ze terecht in Snellegem, waar ze met haar man Jan Verhelst jarenlang supermarkt Teddy zou uitbaten. In 2007 stapte de sociaal geëngageerde vrouw in de politiek. Ze mocht meteen in de gemeenteraad zetelen voor de plaatselijke CD&V-fractie. In de vorige legislatuur zetelde ze, met haar sociaal engagement, in de OCMW-raad. Vanaf 2019 nam ze weer plaats in de gemeenteraad, maar toen al had ze kanker.

“Ze was op dat moment al ziek, maar was bij het opstellen van de lijst voor de verkiezingen toch nog bijzonder gemotiveerd”, vertelt burgemeester Daniël Vanhessche. “Zo is Hilde altijd geweest: een zeer trouwe partijmilitante, die enorm gedreven was. Veertien dagen geleden nam Hilde nog deel aan de online gemeenteraad. Van het sociale leven binnen de gemeente maakte ze een van haar strijdpunten.”

Meter van Huis Snello

Zo was ze meter van vzw Huis Snello, dat een thuis zal worden voor twaalf volwassenen met een beperking. “Hilde was ook daarvoor erg gemotiveerd”, zegt Koen Ongenae, de stichter van vzw Snello. “Ze was enkele maanden geleden nog aanwezig op de voorstelling van ons project.” Ondanks haar slepende ziekte was ze heel blij om daar deel van uit te maken en straalde ze nog levenslust uit.

Hilde Despiegelaere stond een drietal weken geleden nog in onze krant, in de rubriek ‘Een bloemetje voor…’, waarin ze door haar dochter Anne-Sophie in de bloemetjes werd gezet.

Vorige week donderdagavond stierf ze in het bijzijn van haar man Jan Verhelst en hun twee kinderen Pieterjan en Anne-Sophie. Ze laat ook een kleinzoon Wout na.

Gisteren donderdag brachten vele Jabbekenaars een afscheidsgroet aan Hilde in de Sint-Eligiuskerk van Snellegem. (PA)