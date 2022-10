Proven heeft nu ook een nieuwe begraafplaats: “Meer ruimte voor urnenvelden”

Achter de school De Kastanje, zaal St.-Jozef en de crèche, werd op een voormalig weiland van hopboer Wout Desmyter een nieuwe begraafplaats ingehuldigd. Op het oude kerkhof rond de kerk zijn nog slechts twee plaatsen.

Bij de opmaak van het meerjarenplan in 2019 werd resoluut gekozen om onze begraafplaatsen deze legislatuur te moderniseren, op te waarderen en te vergroenen. Daar waar de begraafplaatsen enkele jaren geleden een eerder desolate indruk gaven, werd de voorbije jaren de dolomiet verharding vervangen door gras, bloembollen en verse planten. Voor de begraafplaatsen langs de Elverdingseweg (Ter Ruste), de nieuwe begraafplaats in Watou en nu dus in Proven, gingen we nog een stap verder. Samen met landschapsarchitect Andy Malengier en aannemer Geert Dewulf uit Boezinge werkten we een verfrissende visie uit op vergroening, modernisering een beleving op de begraafplaatsen. We kregen de voorbije maanden heel vele positieve reacties op deze aanpassingen”, aldus de bevoegde schepen Ben Desmyter (CD&V).

Centraal

“Al in 2014 werd in het RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) de locatie vastgelegd. Een ruim perceel met blik op het open landschap, maar toch heel dicht bij de lokale gemeenschap. Aangezien de Haringebeek en de Kerkhofbeek onmiddellijk aanpalend zijn aan de nieuwe begraafplaats klopten we aan bij de provincie om ook een winterbedding te realiseren”, aldus nog de schepen.

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit): “Deze winterbedding (50.0000 euro) kan bij hevige regenval een bijkomende buffer betekenen ter bescherming van het dorp en directe omwonenden. Bovendien worden er plannen gemaakt naar bijkomende bufferbekkens stroomopwaarts. De winterbedding bewees al zijn meerwaarde bij de hevige regenval in de maanden januari/februari 2022.”

Gelijkaardig

De plannen voor de begraafplaats kennen enkele gelijkenissen met de begraafplaatsen Ter Ruste en in Watou. De afscheidscirkel is gelijkaardig, net als de toegang tot de begraafplaats. In Proven werd evenwel gekozen voor enkele lokale accenten om de link met het landschap en de omliggende hopvelden bijkomende in de verf te zetten. Zo werden er ‘taluds’ voorzien die beplant werden met hagebeuken, net als de ronde vormen van de zones voor grafkelders, kinderbegraafplaats en urnevelden. Het geheel gaat naadloos over in het open landschap.

Onderhoud

“Op vandaag zien we dat ongeveer 80% van de bevolking kiest voor crematie, wat een andere insteek vraagt naar de begraafplaatsen. Meer ruimte voor urnevelden en steeds minder voor grafkelders. Op de nieuwe begraafplaats is voldoende ruimte voor tientallen jaren maar is ook de flexibiliteit om de begraafplaats aan te passen (bv. extra ruimte voor urnevelden) volgende de nieuwe trends. Een ruime strooiweide werd voorzien op de begraafplaats”, zei schepen Desmyter.

“Naar onderhoud toe werken we samen met het maatwerkbedrijf Westlandia. Zij onderhouden de begraafplaatsen in de deelgemeenten in een cyclus van maximaal 3 weken waarbij ze grasmaaien, onkruid verwijderen, vuilnisbakken ledigen en zwerfvuil opruimen. Ook de nieuwe begraafplaats in Proven zal hierin mee opgenomen worden, al kiezen we ook voor extensief onderhoud. Hierdoor kiezen we op bepaalde delen van de begraafplaats voor langer gras, bloemenweides en doorgroei. Zo beogen we een natuurlijke aanblik. Uiteraard blijven de paden en algemene delen wel elke 3 weken onderhouden”, zei de schepen nog.

De komende weken zullen de eerste urnevelden en grafkelders geplaatst worden, waardoor de nieuwe begraafplaats in Proven straks in gebruik zal genomen worden. Schepen Loes Vandromme (CD&V) lanceerde ook haar ‘Koesterstenen’, in samenwerking met rouwconsulente Tine Top.

Architect Andy Malengier: “Op alle begraafplaatsen die ik de jongste tijd uittekende, merkte ik een zeer vreemd verschijnsel op: wanneer je spreekt van op de steen waarop de kist geplaatst wordt, krijg je een ‘echobubbel’. En daar heb ik geen verklaring voor.”