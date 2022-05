Profrenner Timothy Dupont verliest vader en beide schoonouders in amper één maand: “Hoe hard kan het leven zijn?”

Cindy Ravets (33) en profrenner Timothy Dupont (34) hebben samen al twaalf jaar een gelukkige relatie en wonen in Gistel. Ze zijn trots op hun vijfjarige dochtertje, Marilyn. In maart en april sloeg het noodlot echter toe: ze werden geconfronteerd met het droevig overlijden van drie geliefden. Cindy verloor haar beide ouders, Timothy zijn vader. Het ene drama volgde op het andere. We gingen op bezoek bij het koppel, betuigden ons medeleven en luisterden naar hun verhaal.

“Ieder huisje heeft zijn kruisje, maar bij ons is dat op korte tijd heel zwaar uitgevallen”, vertelt Timothy. “De miserie is gestart met de ziekte van de vader van Cindy, Alex Ravets. Er was longkanker bij hem vastgesteld en de palliatieve zorgen waren opgestart. Op 25 maart is hij thuis van de trap gevallen en hij heeft het niet overleefd. Hij was 64 en veel te vroeg van ons heengegaan. Het verdriet verwerken, verliep heel moeilijk.

Onverwacht verlies

Op 21 april werden we echter geconfronteerd met een nieuw drama. Mijn vader, Sven Dupont, kon blijkbaar het faillissement van zijn firma, een ruitenwasserij in het Gentse, niet verwerken en hij is, onverwacht, uit het leven gestapt. Het was een donderslag bij heldere hemel, ook niet gemakkelijk om zoiets te verwerken. We hadden nog veel contact met hem en zoiets had ik echt niet verwacht.”

Hoe hard kan het leven zijn? Het zal tijd vergen om dit drievoudig drama te verwerken

Geen twee zonder drie, zegt het spreekwoord. Ook voor Cindy en Timothy was dat jammerlijk ook het geval. “Op 30 april, daags na de begrafenis van mijn pa in Lochristi, kreeg Cindy het dramatisch bericht dat haar ma, Raymonde Vandenhoutte, op 63-jarige leeftijd gestorven was aan een acute hartstilstand. Op minder dan een maand verloor ze haar beide ouders. Het één zal wel met ander te maken hebben. Hoe hard kan het leven zijn? Het zal tijd vergen om dit drievoudig drama te verwerken. Vergeten wordt moeilijk. We moeten samen sterk zijn, zeker voor ons dochtertje Marilyn, terwijl ik hoop nog enkele tijd door te gaan met koersen. Later wil ik mijn polyvalentie gebruiken om huizen op te kopen, zelf te renoveren en weer te verkopen. Cindy werkt bij de gemeente Bredene als magazijnierster. Na dit afscheid hopen we ons leven met minder drama’s verder te kunnen zetten. Het loopt niet allemaal op wieltjes. Noodgedwongen kon ik niet starten in de vierdaagse van Duinkerke. Ik kan me gelukkig goed bezighouden met het onderhoud van mijn fietsen, én van mijn grote tuin.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij Tele-Onthaal (106 of www.tele-onthaal.be ) of de Zelfmoordlijn (1813 of www.zelfmoord1813.be ).