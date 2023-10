Professor en Brugs historicus Romain Van Eenoo is overleden

Op 21 oktober is emeritus professor Romain Van Eenoo op 89-jarige leeftijd overleden in Drongen. Het nieuws van zijn overlijden bereikte ons nu pas, want het afscheid vond in intieme kring plaats op 28 oktober. Deze uitgeweken Bruggeling was voorzitter van de vakgroep Nieuwste Geschiedenis van de UGent. Hij schreef vele boeken over de geschiedenis van zijn geliefde geboortestad.

Romain Van Eenoo zag het levenslicht op 1 mei 1934, als derde zoon in het gezin van huisvrouw Martha Lievrauw en schrijnwerker/aannemer Richard Van Eenoo. Zijn ouderlijk huis bevond zich langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries, ongeveer ter hoogte van waar nu de Expresweg is.

Jongste hoogleraar

Na zijn humaniora aan het Sint-Lodewijkscollege studeerde hij geschiedenis aan de Gentse Universiteit. Hij wijdde zijn licentiaatsverhandeling aan de arbeidersbeweging in Brugge (1834-1914). In 1961 doctoreerde hij met een proefschrift over de politiek in het 19de-eeuwse Brugge en werd in 1972 een van de jongste ‘gewone’ hoogleraars uit de geschiedenis van de Gentse Universiteit.

De Bruggeling ‘sleet’ heel zijn carrière op de Gentse Blandijnberg. Hij leerde er ook, toen hij nog assistent was, zijn vrouw Régine Marcoen kennen: een zeven jaar jongere studente. Het jonge paar huwde in 1965 en kreeg twee kinderen: Michaël en Dimitri. Romain laat ook twee kleinkinderen na, Matthieu en Maxime. Zijn echtgenote gaf jarenlang les in een school in Denderleeuw, maar overleed op 28 december 1998 na een slepende ziekte.

450 verhandelingen

In opvolging van professor Jan Dhondt werd Romain Van Eenoo diensthoofd van het seminarie Nieuwste Geschiedenis aan de Gentse Universiteit, een functie die hij alternerend met professor Herman Balthazar uitoefende, tot laatstgenoemde in 1985 gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen werd. Romain Van Eenoo was ook decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en bleef diensthoofd tot aan zijn pensioen in 1999. Van 1972 tot 1999 begeleidde hij 450 studenten bij het maken van hun licentiaatsverhandeling.

Sedert zijn huwelijk woonde Romain Van Eenoo in het Gentse, met name in Drongen. Hij vertrouwde ons jaren geleden toe dat hij vooral de eerste jaren grote heimwee had naar Brugge. “Het gebeurde vaak dat ik zomaar de trein naar de Breydelstad nam, enkele uren in de historische binnenstad rondwandelde en terugkeerde naar Gent. Je kunt het vergelijken met verliefd zijn op een vrouw. Ik had een fysieke behoefte aan mijn geboortestad”, bekende de professor.

Galbertusprijs

Romain Van Eenoo was jarenlang voorzitter van het heemkundige tijdschrift Brugs Ommeland, schreef onder meer boeken over de geschiedenis van de Brugse pers van 1702 tot 1914 en over het ontstaan van Brugges zeehaven. Hij was tevens bestuurslid van het Brugs Genootschap voor Geschiedenis. In de jaren 1990 kende de Brugse Persbond hem de Galbertusprijs toe als verdienstelijke Bruggeling die energiek werkte aan de uitstraling van zijn vaderstad.