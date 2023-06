‘Prinses’ Lara (3) verliest strijd tegen leukemie: “We blijven een gezin van vijf”

Voor de tweede keer in amper één jaar tijd moet de kleine Lara het dit jaar opnemen tegen leukemie. Op donderdagavond 1 juni nam het gezin afscheid van hun ‘prinses’ Lara. “We blijven een gezin van vijf, voor altijd”, zegt mama Nele.

Lara woonde met haar ouders Nele De Medts (38) en Pieter Demeulemeester (37), zusje Liv (4) en broer Lars (6) net over de provinciegrens in Nokere. Ze kreeg begin maart 2022 te horen dat ze aan leukemie leed.

Mama Nele postte op zaterdag 3 juni een bericht op Instagram over de laatste dagen van de moedige strijd van haar dochter. Zangeres Camille, Lara’s grote idool, ging het gezin vorige woensdag thuis nog een hart onder de riem steken.

Het team Ride for Lara, bestaande uit een negental mensen met roots in de Chiro van Anzegem, reed dit jaar eind maart de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen om Lara en alle andere kinderen die aan kanker lijden te steunen.

Ook in 2022 was er tijdens de Ronde van Vlaanderen veel steun voor de kleine Lara. Er werden toen tienduizenden roze ballonnen opgehangen langs het parcours. Karl schreef toen in de naloop hiervan een brief aan Lara.