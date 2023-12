Priester Luc Deschodt (78) uit Poperinge overleden

Priester Luc Deschodt is op 28 december 2023 overleden in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper.

Luc Deschodt werd geboren in Poperinge op 14 april 1945 en werd tot priester gewijd in Poperinge op 10 juli 1970. Hij was achtereenvolgens leraar aan het Vrij Technisch Instituut in Poperinge (1 september 1970), directeur van het Vrij Technisch Instituut in Poperinge (1 september 1985), pastoor van de parochie Onbevlekt Hart van Maria en Sint-Margareta Knokke (22 juni 1994), deken van het decanaat Brugge-Zuid en pastoor en moderator van de federatie Oostkamp (19 juni 2001). Op 1 september 2020 kreeg hij eervol ontslag als deken van het decanaat Brugge-Zuid en pastoor van de pastorale eenheid Sint-Franciscus-Oostkamp. Hij werd met ingang van 1 september 2020 benoemd tot meewerkend priester (als gepensioneerde) in het decanaat Poperinge. Hij was ook exorcist in het bisdom Brugge (10 januari 2022).

De uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 6 januari 2024 om 10.30 uur in de Sint-Bertinuskerk in Poperinge.