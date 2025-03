Priester José Lefevere (78) in Kortrijk overleden: “Rustig in omgang met iedereen en veel gevoel voor humor”

Op zaterdag 1 maart is priester José Lefevere overleden. Hij zou op 13 maart 79 worden. 21 jaar lang was hij als parochiepriester en pastoor actief in Zwevegem, waar hij nog woonde. De voorbije 15 jaar was hij als aalmoezenier een steun en toeverlaat voor vele zieken en bejaarden in de OCMW-rusthuizen in Kortrijk.

José Lefevere is op 13 maart 1946 in Brugge geboren en groeide op in Vlamertinge als landbouwerszoon. Hij was nog geen vier toen hij zijn moeder verloor. Later nam zijn zus Marie-Josée met haar man de boerderij over. Zijn broer Stefaan is gepensioneerd directeur van het VTI in Roeselare. José koos voor het priesterschap en op 28 juli 1974 – dag op dag 25 jaar na het overlijden van zijn moeder – werd hij in Vlamertinge tot priester gewijd. Zijn gouden priesterjubileum vierde hij vorig jaar buiten de schijnwerpers.

Priester in Zwevegem

Na zijn priesterwijding was hij een paar jaar leraar aan het VTI in Roeselare en in die stad medepastoor op de OL.Vrouweparochie. In 1978 werd hij benoemd tot medepastoor in Zwevegem, waar hij 21 jaar actief zou blijven en heel wat initiatieven nam. Hij werd in 1993 ook pastoor in Zwevegem-Knokke en in 1998 uiteindelijk pastoor-moderator van de federatie Zwevegem.

In de jaren tachtig al kampte hij met gezondheidsproblemen en besliste hij dat hij later voor ouderen en zieken wilde werken. Die kans deed zich voor in 1999 toen hij aangesteld werd als aalmoezenier, eerst in het ziekenhuis Maria’s Voorzienigheid in de Loofstraat in Kortrijk, tijdelijk in Lichtendal en vanaf 2006 ook in het O.L.Vrouwehospitaal. Zijn opdracht werd nadien verlegd naar de rusthuizen en zo werd hij in 2011 aalmoezenier in wzc Ter Melle in Heule en vanaf 2015 ook in Bissegem, later ook in Bellegem en Aalbeke.

Hij was ook verantwoordelijk priester voor de hospitaalkerk in Kortrijk. In al deze taken heeft hij zich ten volle ingezet. Hij was bekend voor zijn rustige omgang met iedereen en ook voor zijn zin voor humor.