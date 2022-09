Priester Arsène Buysse overleden

Arsène Buysse is niet meer. Op 8 september is hij op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was bijna 30 jaar pastoor in Zulte. “Zijn grootste verdienste was zijn enorme betrokkenheid bij zijn parochianen”, zegt burgemeester Lagrange.

Arsène Buysse werd geboren in Sleidingen als oudste zoon van Maurice Buysse en Zulma Wegge. In 1959 trad hij in bij de missionarissen van het Heilig Hart. Daar volgde hij een opleiding van drie jaar als novice. Arsène studeerde er filosofie en theologie en legde de geloften voor het leven af. Op 20 maart 1966 werd hij tot priester gewijd.

In het begin van zijn carrière trok Arsène als missionaris naar Congo. In 1984 keerde hij definitief terug naar België. Na een passage in Maldegem, werd hij op 11 januari 1987 aangesteld als pastoor in de Sint-Petrus en Pauluskerk in Zulte. Daar werd in 2016 nog zijn gouden jubileum gevierd. Kort daarna ging hij met lichte tegenzin met pensioen. Hij was en bleef echter altijd sterk betrokken bij het reilen en zeilen in de gemeente.

“Hij was een fervent voetbalsupporter en vooral de Zultse jeugdverenigingen lagen hem na aan het hart”, zegt burgmeester Simon Lagrange. “Hij kende enorm veel mensen en hun familiebanden, deed veel ziekenhuisbezoeken en droeg de mis op in het rusthuis. Zelfs na zijn pensioen als priester kwam hij vaak in de kerk en tot kort voor zijn overlijden wandelde hij nog met zijn looprekje tot aan de Leie, daar zat hij graag op een bankje. Als burgemeester kreeg ik wel eens een mailtje van hem over zaken rond de pastorie, altijd in zijn eigen bekende stijl. Arsène nam geen blad voor de mond, als het goed was dan zei hij het, andersom ook. Hij was een heel eerlijke mens.” (JF)