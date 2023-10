Postbode en voetbalscheidsrechter Christoph Jaecques overleden door hartfalen

Door een hartfalen is thuis Christoph Jaecques (54) plots overleden. Hij was postbode en scheidsrechter bij Voetbal Vlaanderen. In oktober 2018 nam hij deel aan de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van Tope 4920. “Het is hartverscheurend om opnieuw een lid van onze groep te verliezen…”, klinkt het daar. Ook bij zanger Danny Fabry komt het overlijden hard binnen.

“Vaarwel mijn beste vriend, Christoph. De facteur”, schrijft hij op zijn Facebookpagina. “Zo plots en veel te jong gegaan. Ik heb hier geen woorden voor. Al meer dan 25 jaar zijn we beste vrienden, ik kon steeds op je rekenen. Elke keer opnieuw was je er om mij te helpen met de techniek of alles klaar te zetten bij een optreden. Kortom, ik kon alles aan je vragen en elke keer stond je klaar voor mij. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen.”

“Gaan optreden zal nooit meer hetzelfde zijn, maar je zal er elke keer opnieuw bij zijn in de gedachten van ons en mijn fans. Want we vonden je allemaal geweldig! Dikke merci voor alles. Ik zal je missen, maar je leeft verder in mijn muziek en herinneringen. Stel het goed in de hemel, want daar behoor je thuis, als een schitterende ster.”

In januari 2014 kwam hij als postbode in Iedereen Beroemd toen men kwam filmen op het Hagebos in Langemark. Boogschieten op de liggende wip en de vinkensporten waren nog twee hobby’s. Zo was Christoph lid van de koninklijke maatschappij De Staalbekken Zonnebeke en de Sint-Sebastiaansgilde in Ieper.

Christoph was de partner van Lieve Demeyere en de trotse vader van Brent en Naike. Daarnaast was hij de fiere opa van Djaylano, Jaylah en Kyano.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 4 november om 10 uur in de Onze-Lieve Vrouwkerk in Madonna (Langemark-Poelkapelle). Voor een stil moment bij Christoph bent u welkom in het rouwcenter op donderdag 2 en vrijdag 3 november telkens van 15 tot 19 uur. “Voor elk die Christoph goed kende is dit een zware beproeving maar laat ons hem herinneren hoe hij was en een mooie plaats geven in onze gedachten”, klinkt het.

