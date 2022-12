Populaire priester Roger Lambert (92) overleden in Poperinge

Op zaterdagmorgen 24 december is priester Roger Lambert onverwacht thuis overleden thuis in de Onzelievevrouwekruisstraat in Poperinge. De dag voordien hadden nog heel wat Poperingenaars de zeer populaire pastoor zien fietsen in het stadscentrum.

Roger Lambert, ‘Lambertje’ in de volksmond, werd geboren op 25 januari 1930. Hij was onder meer leraar aan het Poperingse Sint-Stanislascollege, en later pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwparochie aldaar. Hij deed nu nog dienst als kapelaan op de wijk ’t Vogeltje en in de kerk van Abele. Regelmatig bracht hij ook nog een bezoek aan de Vrije Basisschool Sint-Benedictus, waar hij jarenlang instond voor de schoolvieringen.

Hij begeleide er ook het eerste leerjaar tijdens de Eerste Communie en het zesde leerjaar tijdens het Vormsel. Naar aanleiding van zijn 80ste en 90ste verjaardag werd hij in die school uitgebreid in de bloemetjes gezet. Ook bracht hij regelmatig een bezoek aan de bewoners van De Lovie.

Kleine maar zeer grote mens

Het nieuws van zijn overlijden werd vele tientallen keren gedeeld op de sociale media, waarbij iedereen zeer lovend was voor ‘Lambertje’. “Hij was een warmhartige, eenvoudige, kleine maar zeer grote mens en een begenadigd priester. Overal aanwezig omwille van het evangelie, in verbondenheid met zijn familie en zijn ruime vriendenkring, van mensen voor wie hij veel betekend heeft”, was één van de vele commentaren.

Het is nog niet bekend wanneer priester Roger Lambert begraven wordt.

(AHP-Foto MD)