Politie en parket onderzoeken verdacht overlijden op carpoolparking

De omgeving van de carpoolparking aan de Graankaai in Roeselare bleef woensdag urenlang afgesloten. Aan een geparkeerde wagen op de carpoolparking werd een levenloos lichaam teruggevonden. Politie en parket onderzoeken het verdachte overlijden.

De brandweer van Roeselare werd woensdagmiddag omstreeks kwart voor vijf opgeroepen naar de carpoolparking aan de Graankaai in Roeselare. Daar had een passant even voordien het levenloze lichaam van een man aangetroffen. De overleden persoon lag naast een van de geparkeerde wagens. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk.

Omgeving carpoolparking afgesloten voor alle verkeer

De politie sloot onmiddellijk de omgeving af. Niemand mocht nog de carpoolparking op, maar de naastgelegen weg, de Graankaai, werd ook afgesloten voor het verkeer. Automobilisten komende vanuit Roeselare konden aan de rotonde aan de firma Paulig niet meer richting Izegem rijden. Verkeer komende van Izegem en van op de autosnelweg E403 kon Roeselare niet via de Graankaai bereiken.

Wetsdokter aangesteld

Politie en parket spreken over een verdacht overlijden. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Een wetsdokter werd aangesteld om het lichaam van de overleden persoon te onderzoeken. Het onderzoek moet uitwijzen in welke omstandigheden de man is omgekomen.