Politie Arro Ieper moet onverwacht afscheid nemen van ervaren inspecteur Johan Vandenbussche

Heel onverwacht, bij een medische ingreep is de ervaren politie-inspecteur Johan Vandenbussche (55) uit Poperinge afgelopen weekend overleden. De oud-rijkswachter werkte meer dan 20 jaar op de regiopost in Zonnebeke. “Dit is bijzonder grote klap voor de hele politiezone. We verliezen een inspecteur met een bijzonder lange staat van dienst.”

Een bloedklonter tijdens een geplande operatie. Heel onverwacht is de 55-jarige politie-inspecteur Johan Vandenbussche uit Poperinge afgelopen weekend overleden bij een medische ingreep. Dat meldt de politiezone Arro Ieper waar de Poperingenaar aan de slag was binnen het team van de Regio Oost.

“We verliezen een inspecteur met een bijzonder lange staat van dienst”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van de politiezone Arro Ieper, maandag. “Johan werkte in het steunteam van de regiopost Zonnebeke. Met al zijn ervaring, eerst als rijkswachter en sinds de eenmaking in 2001 als inspecteur, bouwde hij mee aan het lokaal commissariaat van Zonnebeke. Zijn overlijden is een grote klap voor de hele zone, maar zeker ook voor zijn dichte collega’s. Vanuit Arro Ieper willen wij de mensen die nood hebben aan een gesprek dan ook absoluut ondersteunen.”

Burgemeester Dirk Sioen van Zonnebeke herinnert zich Johan als een heel erg waardevol politieman. “Johan was altijd behulpzaam, zowel naar de burgers als naar zijn collega’s toe. We moeten nu helaas afscheid nemen van een vriendelijke, joviale man met een hart voor de gemeente.”