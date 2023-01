Politici reageren op overlijden ereburgemeester Julien Goekint: “Het klikte tussen ons”

Burgemeester Bart Tommelein bewaart goede herinneringen aan de overleden ereburgemeester Julien Goekint. “Hij leidde de gemeenteraden destijds met redelijk harde hand. Ook later durfde hij mij streng toespreken. Maar het klikte tussen ons en het wederzijdse respect was groot”, aldus de huidige burgervader.

“De familie heeft mij vrijdagochtend vroeg het droeve nieuws laten weten dat Julien in de nacht van donderdag op vrijdag is overleden”, vertelt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Ik heb hem heel goed gekend, ook als burgemeester, want in de jaren ‘90 was ik oppositieraadslid en heb hem dan enkele keren geïnterpelleerd. Maar ik had altijd respect voor burgemeester Goekint. De man had een speciale stijl en leidde de gemeenteraadszittingen met redelijk harde hand. Dat beletten niet dat we persoonlijk een heel goed contact hadden, zowel tijdens zijn mandaat als achteraf. Nu ik zelf burgemeester ben, heb ik hem ook enkele keren ontmoet. Hij was nog aanwezig op het Ontbijt van de Burgemeester en eind augustus vierde ik nog mee zijn platina huwelijksjubileum.”

“In die 17 jaar als burgemeester heeft Julien Goekint toch een en ander op de kaart gezet. Burgemeester worden in opvolging van Jan Piers, het moet moeilijk zijn geweest om die schoenen te vullen. Vooral op economisch vlak heeft hij een aantal realisaties op zijn actief, onder meer voor de haven en luchthaven. Aan het einde van zijn carrière was hij ook een tijd voorzitter van de raad van bestuur van de luchthaven.”

Heel enthousiast

“Ja, ik heb goede herinneringen aan Julien Goekint”, vervolgt Bart Tommelein. “Ik ken heel veen van zijn kinderen en kleinkinderen en bied hen dan ook mijn innige deelneming aan. De vrouw van zijn kleinzoon, Charlotte De Backer, is mijn fractieleider in de gemeenteraad. Ook veel, vooral oudere, Oostendenaars kijken nog met veel respect naar burgemeester Goekint. Enkele maanden geleden ging ik hem nog thuis opzoeken en had een goed gesprek in zijn nieuwe woonst aan de Alfons Pieterslaan. Hij was altijd heel enthousiast, maar sprak me ook soms streng toe. Zoals hij ook zijn zonen streng kon toespreken (glimlacht). Het wederzijds respect was groot.”

Gewezen schepen Hilde Veulemans is toch verrast door overlijden van Julien Goekint. “Ik wist pas kort voor zijn overlijden dat het niet goed ging. Ik was begin 1995 schepen voor jeugd en sociale zaken onder zijn burgemeesterschap. Vrij snel gaf hij mij daar ook financiën bij. ‘Jij moet dat doen’ zei hij”, zo herinnert Hilde Veulemans zich haar intrede in schepencollege. “Julien was een sterke leider en een bewuste christendemocraat. Ik heb veel van hem geleerd in die drie jaar dat we samen in het schepencollege zaten. Hij leerde me slagkrachtig en assertief te zijn. En dat je sterk je standpunt moest vertolken. Julien kon soms ook hard zijn, maar ik heb toen veel van hem geleerd. Dat is me later in de politiek nog van pas gekomen. Julien had ook een groot respect voor Herman Van Rompuy. We hebben nog geprobeerd om hem in contact te brengen, maar dat is helaas niet meer gelukt. Oostende verliest een bijzonder man.”

Goede leider en sterke persoonlijkheid

Johan Vande Lanotte werkte bijna 10 jaar samen met Julien Goekint. Eerst als burgemeester en later als havenvoorzitter. Hij is lovend over hem. “Ik leerde Julien kennen in 1991 toen ik hier toe kwam. We hebben altijd goed samengewerkt”, zegt Johan Vande Lanotte (Vooruit). “Je maakte met hem een akkoord en dat werd nageleefd. Ik heb hem daar altijd voor gerespecteerd. In 1994 sloten we een coalitieakkoord en er was bij onze achterban kritiek omdat hij burgemeester bleef. Maar dat was afgesproken en ik heb me dat nooit beklaagd. De persoon van Julien gaf vertrouwen aan iedereen en hij leidde ook op een correcte manier. In de periode 1983-1988 had hij een erg krappe meerderheid in de gemeenteraad en dat veroorzaakte veel moeilijkheden. Maar vanaf 1995 leidde hij met een grotere meerderheid en kon hij veel zaken realiseren.” Johan Vande Lanotte zal zich Goekint blijven herinneren. “Vooral zijn persoonlijkheid zal me bijblijven. Hij was een krachtige figuur. Dat uitte zich in een bijzonder stevige handdruk die je nog lang bleef voelen. En als hij afscheid nam zei hij altijd ‘all the best’. Krachtdadig en rechtuit. Ze hebben het vaak over de ‘tjeven’, maar Julien was allesbehalve een tjeef. En dat is, uit mijn mond, een zeer groot compliment.”

Meer over het overlijden van Julien Goekint lees je hier.