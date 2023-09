Pol Butaye (82), erevoorzitter van de kerkraad, Landelijke Gilde en Okra, overleden

In het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis in Poperinge is Pol Butaeye (82) uit Beveren aan de IJzer, bij Alveringem, overleden. Hij was vijftien jaar voorzitter van de Landelijke Gilde en stopte op zijn zeventigste. Twee jaar later werd Pol voorzitter van de kerkraad en Okra.

Hij was de echtgenoot van Nelly Syryn. Er zijn geen kinderen. Pol was 35 jaar landbouwer op de ouderlijke hoeve in de Lindestraat, waar hij de vierde generatie was.

In 2006 ging het echtpaar in het dorp wonen. Via familie en vrienden kon Pol nog jaren actief blijven in de landbouw

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 30 september om 10.30 uur in de Sint-Audomaruskerk in Beveren aan de IJzer.