Plots overleden Brecht (34) massaal herinnerd met ballonnen, stickers en een bank: “Hij is onze zotste ster”

Brecht Desot (34) overleed onverwacht. Met ballonnen, stickers en een bank willen zijn vrienden en familie hem eren en herdenken. “Zo houden we hem dicht bij ons.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Brecht Desot uit het gehucht Boskant bij het Houthulstse dorp Merkem zou op 7 maart 35 jaar worden, maar hij overleed onverwacht op 14 februari. Hij was vader van twee, brandweervrijwilliger en gekend en geliefd door velen. Daarom organiseren z’n vrienden na de uitvaart in intieme familiekring verschillende initiatieven om Brecht te eren en te herinneren. Op de markt van Merkem verzamelden honderden mensen vrijdagavond voor een publiek afscheidsmoment. Op een groot scherm werden foto’s getoond en zijn vrienden namen het woord.

“Twee maand terug waren we hier ook op ’t marktpleintje voor de kerstmarkt”, sprak Stijn Vandelanotte (34). “We hadden toen een superleuke avond, maar nu zijn we intriest voor de herdenking van onze maat, onze pompier, onze Merkemnaar en trotste Boskanter in hart en nieren: Brecht, Zotn voor de moatn. Met deze herdenking willen we Brecht nog eens positief in de bloemetjes zetten. We koesteren hele fijne herinneringen aan hem.”

Rouwregister

Brecht werd er omschreven als “vriendelijk”, “goede papa” en “topper op z’n werk tot het perfectionistische toe”. Hij engageerde zich onder meer voor de Boskantfeesten. “Enthousiasme en engagement met een vleugje kattenkwaad spatten er altijd van af.”

Brandweer Westhoek opende eerder een rouwregister voor het “gewaardeerd lid van brandweerpost Houthulst sinds 18 november 2014”. “Hij stond altijd klaar voor de brandweer”, klonk het. “Zijn plotselinge heengaan laat een grote leegte achter bij zijn collega’s, vrienden en familie. Brecht zal altijd deel uitmaken van onze brandweerfamilie.” Enkele brandweervrienden namen het woord op het massaal bijgewoonde herdenkingsmoment.

Superheld

“Als brandweerkameraad hadden we een hele mooie tijd, met leuke en minder leuke verhalen. Blussen, sleutelen, lessen volgen en inhalen… tot het redden van een ree uit de wal rond het spaarbekken”, aldus een brandweervriend die zich richtte tot z’n twee zonen.

“Jullie papa was bij ons een echte superheld, een echte brandweerheld en voor jullie de allergrootste held. Z’n typerende peinzende blik en kleine glimlach zullen we allemaal blijven herinneren. Het was fijn en vooral een eer jou in onze ploeg te hebben, we missen je.”

Stickers

Een groot applaus weerklonk en de aanwezigen lieten witte ballonnen met ledlampjes opstijgen. “Het toont hoe graag Brecht gezien was in de gemeenschap van Merkem en de verbondenheid in het dorp”, stelt Jeroen Vandromme, Merkemnaar en burgemeester van Houthulst (Lijst Burgemeester). Op het einde van de plechtigheid verdeelden KLJ-vrienden stickers met een foto van “uzze zotste sterre” en het bijschrift “no longer by our side forever in our hearts”.

“We nemen deze initiatieven om Brecht dicht bij ons te houden”, vertelt Stijn. “De stickers worden geplakt bij mooie plaatsen en uitzichten overal ter wereld.” De vrienden leggen samen voor een bank voor Brecht. “We willen hem plaatsen langs het parcours van de Boskantloop en inhuldigen bij de start van de Boskantfeesten dit jaar.” (TP)