Plechtigheid en herdenking voor Koning Albert I in Menen

Op vrijdag 17 februari vond de herdenkingsplechtigheid voor Koning Albert I en alle andere overleden leden van de koninklijke familie plaats. Deze jaarlijkse herdenking aan het Vander Merschplein ter hoogte van het oorlogsmonument van Yvonne Serruys werd bijgewoond door de vaderlandslievende verenigingen en burgemeester Eddy Lust en zijn schepenen.

“Bij deze gelegenheid lijkt het me gepast om even stil te staan bij de rol van de monarchie in ons land en dit met Albert 1 als voorbeeld. U hoeft geen monarchist te zijn om te erkennen dat Albert 1 en zijn echtgenote Elisabeth, een heel bijzondere plaats opeisen in de geschiedenis van ons land. We hebben het over een man… een koning die eigenlijk, tegen de tijdsgeest in, het belangrijker vond om zoveel mogelijk mensenlevens te sparen. Het is vooral die Albert 1, de Koning der Belgen, die Koning-soldaat, die zijn verantwoordelijkheid nam tegenover zijn land en tegelijkertijd bezorgd was om zijn mensen, die ik vandaag, samen met jullie, als burgemeester wens te eren”, aldus Eddy Lust.

Dramatisch ongeval

“Op zaterdag 17 februari 1934, ergens rond 15.00 uur in de namiddag, ging Koning Albert I klimmen in Marche-les-Dames. Zijn chauffeur, Theofiel Van Dycke, had opdracht gekregen om hem één uur later opnieuw te komen oppikken, maar, helaas, de chauffeur kon Koning Albert I aan de voet van de rotsen aldaar op het afgesproken tijdstip niet aantreffen. Na het slaan van alarm en een bange zoeking werd het lichaam van Koning I in de nacht van 17 op 18 februari omstreeks 2 uur levenloos en met een gapende hoofdwonde aangetroffen op de kliffen van de rotsen aldaar. De koning, die aan de zijde van zijn manschappen was gebleven tijdens de eerste WO, en vandaar de naam Koning-soldaat werd toegemeten, was niet meer. Sedert dit dramatisch ongeval herdenken wij dus op 17 februari met een vaderlandslievende inborst de dag waarop we niet alleen het overlijden van Koning Albert I gedenken maar ook alle overleden leden van de koninklijke familie. Als lid van vaderlandslievende verenigingen ben ik ten zeerste blij en fier tegelijk dat het stadsbestuur ook aan deze herinnering een blijvende en waardevolle aandacht wil schenken”, besluit Claude Van Nieuwenhuyse.

(Nicolas Verhaeghe)