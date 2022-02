Plannen herdenking burgemeester Leopold Lippens gewijzigd door stormweer: “Strandbloemen afgeven op stadhuis”

Op zaterdag 19 februari 2022 is het precies één jaar geleden dat wijlen burgemeester graaf Leopold Lippens overleed. In samenspraak met de familie wil het gemeentebestuur dit op gepaste wijze herdenken. Alleen gooit het aangekondigde stormweer roet in het eten.

Onlangs riep men alle inwoners en basisscholen in Knokke-Heist op om papieren bloemen te maken. Bedoeling was die vanaf vrijdag 18 februari te plaatsen in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark ter hoogte van de plataan en het herdenkingsbord van de familie Lippens.

Afgeven aan stadhuis

Het stormweer gooit echter roet in het eten. Het KMI verwacht op vrijdag 18 februari een zware storm met rukwinden die mogelijks kunnen oplopen tot 140 km per uur. Al wie in het kader van de herdenking strandbloemen heeft gemaakt, wordt daarom vriendelijk verzocht om deze af te geven in het stadhuis op het Alfred Verweeplein.

Als de weersomstandigheden het toelaten zullen op zaterdagmorgen 19 februari medewerkers van het gemeentebestuur de papieren bloemen dan planten rond de plataan en het herdenkingsbord in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark. Het gemeentebestuur zal er ook een bloemenkrans neerleggen.

(DM)